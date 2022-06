UFC®와 비체인, 역사적인 글로벌 마케팅 파트너십 발표

비체인이 최초로 UFC의 L1 블록체인 파트너가 된다

비체인은 UFC 자산에 대한 전례 없는 통합을 획득하게 된다

산마리노 및 라스베이거스, 2022년 6월 10일 /PRNewswire/ -- 세계 최고의 종합 격투기 단체인 UFC®와 글로벌 지속 가능성에 초점을 맞춘 최고의 블록체인 재단인 비체인(VeChain)은 오늘 두 브랜드의 마케팅 활동의 시작을 알리는 최초의 장기 파트너십을 발표했다.

UFC and VeChain Announce Historic Global Marketing Partnership. VeChain Becomes First Official Layer 1 Blockchain Partner of UFC. VeChain to Receive Unprecedented Integration into UFC Assets.