HONOR, Counterpoint Research 웨비나에서 모바일 이미징의 미래 논의

-- 스마트폰 카메라의 이미징 품질을 일부 DSLR 카메라와 경쟁할 수 있는 수준으로 향상

(선전, 중국 2022년 6월 10일 PRNewswire=연합뉴스) 글로벌 기술 브랜드 HONOR가 9일 열린 Counterpoint Research 행사에서 업계 리더의 관점에서 통찰력을 공유했다. '스마트폰 이미징 트렌드: 마법의 순간을 포착하는 새로운 방향(Smartphone Imaging Trends: New Directions Capturing Magic Moments)'이라는 주제로 열린 이 웨비나에서, HONOR는 첨단 스마트폰 이미징 솔루션을 제공하는 데 있어 HONOR의 주도적인 역할과 스마트폰 카메라의 미래를 이끄는 지배적인 트렌드에 대해 논의했다.

HONOR Imaging의 기술 전문가인 Weilong Hou 박사는 "스마트폰 사진은 단지 하드웨어나 소프트웨어에 국한되는 문제가 아니다"라며 "HONOR는 퓨전 컴퓨테이셔널 사진과 여러 대의 카메라를 활용해 소위 '하나를 위한 모두, 모두를 위한 하나(All for one and one for all)'라고 부르는 시너지를 달성함으로써, 스마트폰 카메라의 이미징 품질을 일부 DSLR 카메라와 경쟁할 수 있는 수준으로 끌어올리는 데 있어 탁월한 역량을 갖추고 있다"고 말했다. 이어 그는 "HONOR Magic4 Series는 사용자가 HONOR 스마트폰에 장착된 모든 카메라의 전체 기능을 활용할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 일반 사용자도 놀라운 이미지 품질에 접근할 수 있도록 하는 HONOR Image Engine을 갖추고 있다"면서 "이는 당사 연구개발팀의 작업 역량을 잘 보여주는 사례"라고 설명했다.

이 웨비나는 Counterpoint Research의 연구 부사장인 Peter Ricardson이 진행했으며, Hou 박사, DXOMARK의 이미지 사이언스 이사 Herve Macudzinski, 퀄컴의 제품 관리 부사장 Judd Heape와 유명한 전문 사진작가이자 영화감독이며 칸 라이온상의 2회 수상자로서 최근 HONOR Magic4 Pro로 전체 영화를 촬영한 Eugenio Recuenco를 비롯한 업계 베테랑 및 주제 전문가 패널이 참석했다. 이 행사는 9일에 발행된 Counterpoint Research 백서를 보완하는 역할을 한다.

HONOR Image Engine: HONOR 스마트폰 카메라의 핵심

프레젠테이션에서, Hou 박사는 HONOR의 최첨단 카메라 솔루션인 HONOR Image Engine을 소개했다. 이 엔진은 하드웨어가 AI 및 알고리즘과 함께 작동해 고품질의 비주얼을 생성하도록 지원한다. 카메라 경험을 향상시키는 이 솔루션을 통해, 사용자는 간단한 카메라 캡처를 창의적인 비전의 예술적 표현으로 끌어올릴 수 있다. 최신 HONOR 플래그십 스마트폰인 HONOR Magic4 Pro 및 HONOR Magic4 Ultimate는 이 솔루션의 효과를 입증하는 증거이며, 특히 HONOR Magic4 Ultimate는 DXOMARK 전체 카메라 점수(Overall Camera Score)에서 권위 있는 제품 평가 기관이 부여한 역대 최고 점수인 146점을 받았다.

모바일 사진 및 동영상 캡처와 관련된 사용자의 고충을 해결하기 위해, 이 두 스마트폰은 동영상을 캡처하면서 고품질 사진을 촬영할 수 있는 기능을 비롯해 광범위한 첨단 기능을 갖추고 첫선을 보였다. Hou 박사에 따르면, 앞으로 HONOR는 연구개발을 통해 모바일 카메라가 성능에서 전용 카메라 못지 않은 동등성을 달성하고, 이미지 품질을 개선할 계획이라고 한다. 또한, HONOR는 고급 소프트웨어를 통한 다양한 센서를 활용함으로써 이미징 결과물의 포괄적 개선에 초점을 맞춰 언제 어디서나 소비자가 멋진 이미지를 얻을 수 있도록 하기 위해 노력할 예정이다.

현재 모든 HONOR Magic Series와 HONOR N Series 스마트폰에는 백그라운드에서 작동하는 HONOR Image Engine이 탑재돼 있어, 더 나은 사진과 동영상 캡처 결과를 제공한다.

스마트폰 카메라 평가

신뢰할 수 있는 제품 평가 전문가의 관점에서, Macudzinski DXOMARK 이미지 사이언스 이사는 장면을 식별하고 구도를 잡는 사진작가의 기술, 선명한 포착이 필요한 결정적 순간의 발생, 사용자의 의도를 이해하고 그에 따라 이미지를 수정하는 카메라의 기능 등과 같이 멋진 사진을 위한 요구 사항에 대한 자신의 견해를 공유했다. 그는 스마트폰 카메라가 탁월함을 갖추기 위해서는 카메라의 기본 촬영 모드에서 이러한 기능을 지원해야 한다고 강조했다. 그는 3월에 테스트 보고서가 발표된 이후, DXOMARK의 스마트폰 카메라 순위에서 줄곧 1위를 유지하고 있는 HONOR Magic4 Ultimate를 통해 자신의 의견을 설명했다. Macudzinski 이사는 HONOR 플래그십 스마트폰의 탁월한 사용자 경험, 캡처 기능 및 AI 처리 능력을 강조하며, 다양한 초점거리에서 HONOR Magic4 Ultimate의 줌 성능, 그리고 다양한 카메라 렌즈가 함께 작동함으로써 더 나은 이미지 품질을 생성하도록 하는 하드웨어와 소프트웨어 간의 융합에 초점을 맞춰 DXOMARK 보고서의 핵심 부분에 대해 논의했다.

전문가의 관점에서 본 스마트폰 사진

사진작가이자 영화감독으로 유명한 Recuenco는 최근 자신의 영화 'Kaleidoscope' 전체를 HONOR Magic4 Pro로 촬영했다. Recuenco는 프레젠테이션 중 자신의 경험을 회상하며, "HONOR 스마트폰은 강력한 카메라 시스템 및 Magic-Log와 같은 전문적인 기능 덕분에 전문 장비를 사용하며 즐길 수 있는 창의적인 자유를 줄 뿐만 아니라, 휴대성이 뛰어난 폼팩터를 제공함으로써 촬영이 익숙하게 느껴졌다"고 말했다. HONOR Magic Moments 대회의 심사위원 중 한 명이었던 Recuenco는 올해 대회에서 몇 가지 출품작을 선정했으며, 사람들이 그 어느 때보다 더 풍부한 표현력을 발휘할 수 있도록 지원하는 오늘날의 스마트폰 카메라의 수많은 가능성에 대해 논평했다.

기술 통합

Heape 퀄컴 제품 관리 부사장은 회사를 대표해 HONOR Image Engine에 생명을 불어넣은 협업에 대한 통찰력을 공유했다. HONOR Magic4 Series는 퀄컴 스냅드래곤 8 Gen 1 모바일 플랫폼과 Ultra Fusion Photography를 위한 최신 퀄컴 AI 엔진을 최대한 활용함으로써, 서로 다른 렌즈로 촬영되고 여러 ISP에 의해 처리된 이미지를 상호 보완하며, 이미지 품질을 향상시킨다. HONOR가 개발한 혁신적인 알고리즘은 RAW 도메인 컴퓨테이셔널 사진 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 준다. HONOR Image Engine의 유연한 프레임워크를 통해, 퀄컴의 ISP는 멀티스레딩 및 병렬 처리의 높은 처리량을 지원할 수 있으므로, 이를 통해 '영상 녹화 중 고급 사진 촬영'과 같은 혁신적인 기능과 사용자 경험을 제공한다.

Counterpoint Research 백서를 보완하는 웨비나

이번 웨비나는 웨비나 패널의 참여를 통해 더욱 광범위한 업계 동향에 대한 전체적인 견해를 제공함으로써, 새로운 Counterpoint Research 백서를 보완하는 역할을 한다. Counterpoint Research 백서는 Counterpoint Research의 웹사이트[https://www.counterpointresearch.com/whitepaper-smartphone-imaging-trends/]에서 다운로드할 수 있다.

HONOR 소개

HONOR는 세계 굴지의 스마트 기기 공급업체다. HONOR는 강력한 제품과 서비스를 통해 상징적인 글로벌 기술 브랜드가 되고, 모두를 위한 새로운 지능형 세상을 구축하기 위해 노력하고 있다. HONOR는 연구개발에 대한 확고한 집중을 바탕으로, 전 세계 사람들이 더 많은 것을 성취하고, 더 많은 일을 할 수 있는 자유를 부여할 기술 개발에 전념하고 있다. 모두의 예산에 들어맞는 다양한 고품질 스마트폰, 태블릿, 노트북 및 웨어러블 제품을 제공하는 HONOR는 혁신적이고 믿을 수 있는 프리미엄 제품 포트폴리오를 통해 사람들이 자신의 능력을 더욱 잘 발휘할 수 있도록 지원한다.

자세한 내용은 HONOR 웹사이트 www.hihonor.com을 방문하거나 이메일 newsroom@hihonor.com으로 문의한다.

