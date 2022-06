홍콩 하버시티와 타임스퀘어, 실물 크기의 로봇 공룡 설치물 전시

-- 실물 크기의 티렉스와 스테고사우루스 설치물 전시

-- Wharf Malls와 First Initiative Foundation, 공동으로 'Flash Pop-up: Robotic Dinos' 선보여

(홍콩 2022년 6월 10일 PRNewswire=연합뉴스) 홍콩에서 내면의 공룡 마니아를 해방시켜 보자. First Initiative Foundation(FIF)는 홍콩 레저•문화사무서(Leisure and Cultural Services Department)와 함께 2022년 7월부터 가장 상징적인 화석 골격의 오리지널 표본을 선보이는 대규모 전시회 'The Hong Kong Jockey Club Series: The Big Eight - Dinosaur Revelation'을 개최한다. 또한 Wharf Malls은 FIF와의 협력으로, 이 그룹의 대표적인 상가 부동산인 하버시티(Harbour City)와 타임스퀘어(Times Square)에서 각각 티라노사우루스 렉스(T-rex)와 스테고사우르스의 실물 크기 로봇 공룡 설치물을 전시하기 위해 'Flash Pop-up: Robotic Dinos'를 선보인다. 이번 전시는 코로나19의 5차 확산 이후 홍콩에서 열리는 첫 번째 대규모 야외 전시회로, 대중은 홍콩의 상징적인 장소인 침사추이의 빅토리아항과 코즈웨이 베이의 번화한 도시를 배경으로 이 매혹적인 공룡들과 무료로 사진을 찍고, 공룡을 주제로 한 일련의 활동에 참여할 수 있다.



하버시티에서는 오늘부터 7월 17일까지 'Ocean Terminal Deck'에서 높이 4.6m x 길이 12m의 무시무시한 티라노사우루스가 전시되고, 타임스퀘어에서는 7월 10일까지 'Open Piazza'에서 유명한 꼬리 골침을 가진 높이 3.7m x 길이 9m의 스테고사우루스가 전시된다. 이들 중생대의 공룡은 과학적으로 정확하게 맞춤 제작됐으며, 고생물학자의 감독하에 최신 과학적 지식을 바탕으로 재구성됐다. 이들은 살아 있는 것처럼 보일 뿐만 아니라, 실제 살아있는 동물처럼 숨을 쉬고 포효하기도 한다.

공룡 아카데미

아이들은 기부를 통해 주말 동안 공룡 아카데미에 등록할 수 있다. 이들은 백악기와 쥐라기 공룡의 역사와 지식을 배울 뿐만 아니라, 고생물학 화석을 가까이서 관찰할 수 있다. 또한, 창의력과 상상력을 발휘해 자신만의 공룡을 그려보면서 마침내 '어린이 공룡 전문가(Little Dinosaur Experts)'가 될 수 있다.

공룡을 테마로 한 기타 활동

아이들은 보물찾기를 좋아한다. 참가자들은 기부할 때 공룡 폴더와 '공룡 사냥 여권(Dinosaur Hunting Passport)'을 받아 하버시티에 흩어져 있는 공룡 스탬프를 찾아 나설 수 있다. 또한, 임무를 완수하면 8장의 공룡 플래시 카드와 공룡 사냥꾼 증서(Dinosaur Hunter Certificate)를 받을 수 있다. 참가자들은 전시 기간에 Dinos Fiesta Hat을 받고, 타임스퀘어에서 축제와 쇼핑 쿠폰을 즐길 수 있다.

예고편 영상: https://www.youtube.com/watch?v=G6i8QOazk24

보도 자료, 사진 및 비디오 다운로드: https://bit.ly/WharfMalls_FIF_RoboticDinos



하버시티의 티렉스와 타임스퀘어의 스테고사우루스를 보기 위해 몰려든 방문객들