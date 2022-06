지멘스, 전기 자동차용 무선 충전을 발전시키기 위해 와이트리시티에 투자

매사추세츠주 워터타운, 2022년 6월 10일 /PRNewswire/-- 지멘스(Siemens)는 미국에 본사를 둔 무선 충전 기술 기업인 와이트리시티(WiTricity)에 2,500만 달러를 투자하고 소수 지분을 인수한다. 지멘스와 와이트리시티는 새롭게 떠오르는 무선 EV 충전 시장에서 혁신을 주도하기 위해 협력할 것이다. 지멘스의 계산에 따르면 이 시장은 2028년까지 유럽과 북미에서만 20억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다. 두 기업은 전기 자동차 및 경량 상용차용 무선 충전의 글로벌 표준의 격차를 해소하여 차량과 인프라 간의 상호 운용성을 실현하고 시장 진입을 지원하고자 한다. 또한, 양사는 무선 충전 시스템의 기술적 개발을 추진하기 위해 협력할 예정이다.

Today Siemens and WiTricity jointly announced that Siemens will be taking a minority investment in WiTricity, and that the companies would work together to drive adoption of open, interoperable standards to advance wireless charging for electric vehicles.