'호날두는 있고 손흥민은 없다?' PFA 올해의 팀 발표 논란

PFA 올해의 선수 후보 탈락 이어 또 '손흥민 패싱' 비난

손흥민./게티이미지

[헤럴드경제=김성진 기자] 득점왕이 올해의 선수 후보 6명에 빠진데 이어, 올해의 팀에도 이름이 없었다.

잉글랜드 프로축구선수협의회(PFA)의 잇단 '손흥민 패싱'이 많은 축구팬들과 언론들의 비난을 불러 일으키고 있다.

PFA가 10일(한국시간) 발표한 '프리미어리그 올해의 팀' 11명에는 손흥민과 공동득점왕에 오른 모하메드 살라(리버풀)를 비롯해, 맨시티를 리그 우승으로 이끈 케빈 데브라위너 등이 이름을 올렸다. 리그 준우승과 2관왕에 오른 리버풀은 살라, 사디오 마네, 티아구 알칸타라, 알렉산더 아놀드, 반다이크, 알리송 등 무려 6명이 포함됐다. 우승팀 맨시티가 데브라위너와 베르나르두 실바 2명이 선정됐다. 손흥민의 동료 해리 케인과 첼시의 뤼디거, 맨유의 호날두도 이름을 올렸다.

PFA 올해의 팀/스카이스포츠 홈피 캡쳐

그러나 득점왕 손흥민이 올해의 선수도 아닌 베스트11에 조차 포함되지 않았다는 것에 많은 팬들은 비난을 퍼붓고 있다. 언론매체에서도 이번 베스트 11에 고개를 갸웃거리고 있다.

영국의 스포츠전문매체 스카이스포츠는 '크리스티아누 호날두가 PFA 올해의 팀에 선정됐지만, 손흥민은 없다(Cristiano Ronaldo in PFA Premier League team of the year but no Heung-Min Son)'라는 헤드라인을 뽑기도 했다. 올해의 활약만 놓고 보면 케인이나 호날두보다 손흥민이 훨씬 생산성이 높았다는 것이 많은 이들의 공통적인 평가다. 공격포인트 숫자만 본다면 살라에 이어 손흥민이 23골 7도움으로 전체 2위였다.

이미 PFA는 올해의 선수 후보 6명을 발표할 당시에도 손흥민이 포함되지 않아 논란이 된 바 있다. 선수들이 뽑다보니 타 팀의 성적이나 선수의 활약상을 정확히 모르고 이름값에 많이 좌우된다는 지적이 일었다. 그렇다해도 공동득점왕이 6명의 후보에도 들지 못한다는 것은 납득하기 어려워, '아시아 선수에 대한 차별'로 해석하는 이들도 적지 않았다.

이런 논란이 누적된다면 PFA 어워드는 선수들의 친목시상 정도로 신뢰도가 추락할 수도 있을 것으로 보인다.

