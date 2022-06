Or Foundation과 SHEIN, 다년간의 생산자책임재활용제도 기금으로 글로벌 변화를 위한 기반 마련

가나 아크라, 2022년 6월 8일 /PRNewswire/-- 환경 정의, 교육 및 패션 개발의 교차점에 있는 미국 및 가나 기반의 비영리단체인 Or Foundation과 패션, 미용 및 라이프스타일 제품의 온라인 소매업체인 SHEIN은 오늘 SHEIN의 생산자책임재활용제도(EPR) 기금을 실행할 다년 계약을 발표했다. 이 기금은 전 세계 중고 의류 시장에 진입하여 보통 중고 시장을 폐기물로 떠나게 되는 의류에 초점을 맞춘 생태학적 및 사회적 지속 가능성 전략을 설계하고 구현하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

Or Foundation과 SHEIN 간의 계약은 역대 최초로, 섬유 폐기물에 깊은 영향을 받은 지역 사회의 폐기물 관리 노력을 지원하기 위한 브랜드의 연례 공약을 수립한다. 이번 계약은 SHEIN이 새로 발표한 EPR 기금의 일환으로 향후 5년 동안 5천만 달러를 투자할 예정이다. 이 기금은 SHEIN이 글로벌 섬유 폐기물 관리 문제를 해결하고 순환 경제의 발전을 촉진하며 기타 EPR 의무를 다하겠다고 약속한 것과 일치하는 세계적 대의를 위해 지원될 것이다.

Or Foundation의 공동 창립자이자 경영 이사인 리즈 리켓츠(Liz Ricketts)은 "우리는 폐기물을 관리해 온 지역 사회가 청구한 비용을 지불할 것을 브랜드에 요청하고 있습니다. 이것은 책임을 지기 위한 중요한 단계입니다. 우리가 정말로 혁신적이라고 생각하는 것은 그들의 의류가 이곳 칸타만토에 도착할 수도 있다는 것을 SHEIN이 인정한 것입니다. 다른 어떤 주요 패션 브랜드도 아직까지 언급하지 않은 간단한 사실이죠."라고 말했다.

SHEIN의 ESG 글로벌 책임자인 아담 윈스턴(Adam Whinston)은 "SHEIN은 야심 찬 영향력 의제를 설정했으며, 우리 여정의 다음 단계를 위해 SHEIN의 선구적인 기금의 첫 번째 수여자인 Or Foundation과 협력하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 중고 폐기물을 처리하는 것은 패션 생태계에서 중요한 부분을 차지하지만 보통 간과됩니다. 우리는 이 공간에서 변화를 만들 기회를 가지고 있으며 이러한 친절한 노력의 첫 번째로 Or Foundation과 협력할 수 있기를 기대합니다."라고 말했다.

첫 보조금을 수여하게 되면서, 3년 동안 매년 전체 기금에서 5백만 달러를 받는 Or Foundation은 머리에 중고 의류를 지고 다니는 젊은 여성들을 위한 Mabilgu(여성공동체) 견습생 프로그램을 확대하고, 섬유 폐기물을 새 제품으로 바꾸는 지역 사회 기업을 육성하며, 가나 섬유 제조업체와 섬유 대 섬유 계획을 추진하고, 지역 사회를 기반으로 한 시각으로 칸타만토 시장을 개조하는 데 자원을 활용하여 전 세계 최대의 중고 의류 시장을 근무하기에 안전하고 기품 있는 곳이 되도록 할 것이다. Or Foundation은 또한 가나의 연합 기관에 초기 보조금의 일부를 재분배할 예정이다. SHEIN은 Or Foundation과 협력하여 올해 및 향후 몇 년간 패션의 폐기물 문제의 영향을 받는 다른 국가에서 추가 보조금 수여자를 파악할 것이다.

Or Foundation의 이사인 다니엘 마울리 퀴스트(Daniel Mawuli Quist)는 "이 기금은 Or Foundation에 대한 기여를 강화하고, 전 세계의 다른 조직에 도움이 되기를 바라고 있으며, 칸타만토와 이와 같은 지역 사회가 순환을 위한 운동을 이끄는 것의 가치를 망각해서는 안 됩니다. 다른 브랜드가 전례를 따라 진정한 차이를 만드는 사람들에 초점을 맞추기를 바랍니다."라고 말했다.

SHEIN과 Or Foundation은 의류를 계속 순환하고, 폐기물을 줄이며, 섬유 폐기물의 영향을 받는 지역을 청소하고 재생하기 위한 현지 작업을 지원하는 데 최선을 다하고 있다. 올해 초 SHEIN은 제품 재사용 및 재활용을 다루기 위한 글로벌 파트너십과 이니셔티브에 서명했다고 발표했다.

그 외에도, Or Foundation은 계속해서 전 세계 시민들이 소비자로서의 역할을 넘어서 패션과 관계를 형성하도록 영감을 주는 생태학적 및 경제적 번영의 비전에 헌신하고 있다. 지금까지, Or Foundation은 시민과 소규모 기업 소유자들의 호의에 힘입어 추진되었으며, 이들 대부분은 패션의 폐기물 위기에 직접적으로 기여하고 있지 않다. 이 EPR 기금은 전환점을 마련해 주었다.

Or Foundation 은 미국과 가나에 기반을 둔 비영리단체로, 2011년부터 환경 정의, 교육 및 패션 개발의 교차점에서 두 국가 사이에서 일하고 있습니다. Or Foundation은 세계에서 가장 큰 중고 의류 시장인 가나 아크라에 위치한 중고 의류 업계에 대한 광범위한 연구와 행동을 통해 패션의 위기에 대한 인식을 전 세계에 제고했습니다. Or Foundation에 대한 자세한 내용은 www.theor.org에서 확인할 수 있습니다.

SHEIN은 모든 사람이 패션의 아름다움에 접근할 수 있도록 하기 위해 노력하는 글로벌 패션 및 라이프스타일 전자 소매업체입니다. SHEIN은 주문형 제조 기술을 사용하여 공급업체를 민첩한 공급망에 연결해 재고 폐기물을 줄이고 전 세계 고객에게 다양하고 합리적인 가격의 제품을 제공할 수 있습니다. 2022년 4월, SHEIN은 재활용 폴리에스테르 및 삼림 친화적인 비스코스와 같은 소재를 우선으로 해서 만든 목표 지향적 컬렉션인 evoluSHEIN을 발표했습니다. SHEIN은 글로벌 사무소를 통해 150여 개국의 고객을 만나고 있습니다. SHEIN에 대한 자세한 정보는 www.SHEIN.com에서 확인할 수 있습니다.

