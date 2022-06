뉴욕의 ATTABOY, The Best Bar in North America에 선정

-- 뉴욕에서 실시간으로 열린 시상식에서 제1회 North America's 50 Best Bars 2022 순위 발표

뉴욕, 2022년 6월 8일 /PRNewswire/ --

- Perrier가 후원하는 제1회 North America's 50 Best Bars에서 뉴욕의 Attaboy가 1위를 차지했다

- 이 순위에 이름을 올린 미국 바는 29개, 멕시코 바는 11개, 캐나다의 바 8개, 카리브해 지역 바는 2개였다

- 멕시코 시티의 Handshake Speakeasy가 2위를 기록하고, The Best Bar in Mexico로 선정됐다, 멕시코 수도에 위치한 Licorería Limantour는 3위에 올랐다

- 토론토의 Civil Liberties는 10위를 기록하고, The Best Bar in Canada로 선정됐다

- 푸에르토리코의 La Factoría는 12위를 기록하고, The Best Bar in the Caribbean으로 선정됐다

- 토론토 출신의 드링크 선구자 Christina Veira는 Roku Industry Icon으로 선정됐다

- 시카고의 The Bamboo Room은 Campari One To Watch로 선정됐다

- 플리야 델 카르멘의 Zapote Bar가 London Essence Best New Opening을 수상했다

- 할리팩스의 Bar Kismet는 Ketel One Sustainable Bar Award를 수상했다

- 뉴욕의 Mace는 Siete Misterios Best Cocktail Menu에 선정됐다



Perrier가 후원하는 제1회 North America's 50 Best Bars는 2022년 6월 7일 뉴욕 Capitale에서 실시간으로 열린 시상식에서 발표됐다. 이번에 새로 제정된 이 연례 순위는 북미 전역의 바를 대상으로 한다. 올해는 뉴욕의 Attaboy가 1위를 차지하며 The Best Bar in North America로 선정됐다.

칵테일 업계의 두 전설인 Sam Ross와 Michael McIlroy가 설립한 Attaboy는 전신인 Milk & Honey를 기린다. Haley Traub가 이끄는 Attaboy 팀은 비교 불가능한 맞춤형 드링크 체험으로 고 Sasha Petraske에게 경의를 표한다.

멕시코 시티의 Handshake Speakeasy(2위)는 The Best Bar in Mexico로, 토론토 Civil Liberties(10위)는 The Best Bar in Canada로, 푸에르토리코 La Factoría(12위)는 The Best Bar in the Caribbean으로 선정됐다. 전체 순위는 여기 에서 조회할 수 있다.

North America's 50 Best Bars 콘텐츠 이사 Mark Sansom은 "지난 10년 동안 빛나는 행적을 보여준 Attaboy에 경의를 표한다"라며, "Attaboy의 유산은 Haley Traub의 활기 넘치는 리더십 하에 미래를 향해 환하게 반짝이고 있다. 제1회 North America's 50 Best Bars에 이름을 올린 모든 바에 축하의 말을 전한다"고 말했다.

