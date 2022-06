TXT, ‘2022년 베스트 앨범 50’ 선정…美 ‘빌보드 200’ 3주 연속 차트인

투모로우바이투게더 [빅히트뮤직 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 투모로우바이투게더가 미국 빌보드가 선정한 20022년 최고의 앨범에 이름을 올렸다.

7일(이하 현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드에 따르면 투모로우바이투게더가 지난달 9일 발매한 미니 4집 ‘미니소드2:서스데이즈 차일드(minisode 2: Thursday’s Child)’는 ‘스태프들이 뽑은 2022년 베스트 앨범 50(THE 50 BEST ALBUMS OF 2022 SO FAR: STAFF PICKS)’에 선정됐다.

빌보드는 “이 앨범은 5인조 밴드가 창의적인 도전을 갈망한다는 사실을 보여준다. 엔 싱크(NSYNC)를 연상케 하는 부분부터 80년대 신스팝까지 모든 면을 지닌 이 앨범은 불과 15분 안에 많은 영역을 커버하며, 투모로우바이투게더에게 ‘톱 앨범 세일즈’ 차트에서 세 번째 1위를 안겨줬다”라고 소개했다.

투모로우바이투게더는 빌보드 차트에서도 꾸준한 저력을 발휘하고 있다. 이 앨범은 11일자 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에서 26위를 차지했다. 앞서 앨범은 5월 28일 자 ‘빌보드 200’ 차트에 4위로 진입했고, 6월 4일 자 차트에서 9위에 오르며 3주 연속 상위권 진입에 성공했다. 이 앨범은 이외에도 ‘월드 앨범’ 차트에서 3주 연속 정상을 지켰고, ‘톱 앨범 세일즈’와 ‘톱 커런트 앨범 세일즈’ 차트에서 각각 5위, ‘테이스트 메이커’ 차트에서는 11위에 올랐다.

투모로우바이투게더는 이번 앨범을 통해 멤버들이 전곡에 직접 참여, 폭넓은 음악적 재능을 보여줬다. 그룹은 오는 7월 서울을 시작으로 미국 시카고, 뉴욕, 애틀랜타, 댈러스, 휴스턴, 샌프란시스코, 로스앤젤레스, 9월 일본 오사카와 지바현에서 첫 월드투어로 팬들과 만난다.

