‘MY SOUL, SEOUL’ 서울 관광 부활 첫 동영상 공개

[헤럴드경제=최정호 기자]서울시와 서울관광재단이 코로나19 사태 이후 외국인 관광객 유치를 위한 첫 번째 홍보영상 ‘MY SOUL, SEOUL’을 공개했다.

비짓서울 TV 유튜브 채널을 통해 공개된 이번 영상은 신나는 스윙재즈곡을 배경으로 아름다운 서울의 야경이 펼쳐진다. 안전하고 매력적인 서울에서 생동감 넘치는 밤을 즐기며 자신만의 소울(SOUL)을 찾으라는 메시지를 담고 있다.

남산, 한강, 세빛섬, 광화문, 동대문디자인플라자(DDP), 월드컵 경기장 등 서울의 대표명소와 더불어 최근에 개방된 청와대의 야경을 빠른 호흡으로 감상할 수 있다.

‘MY SOUL, SEOUL’이라는 제목은 진정한 자신의 모습을 발견하게 해주는 도시 ‘서울’을 강조하며 서울 방문을 독려하는 의미를 담았다. 특히 영상 속 ‘잠들지 않는 도시 SEOUL에서 당신의 SOUL을 채우세요(Fill up your SOUL in sleepless SEOUL)’라는 메시지는 낮과 밤을 모두 만끽할 수 있는 도시 서울관광의 매력을 강조하고 있다.

서울시와 서울관광재단은 서울사람들을 주제로 한 영상과 한류스타를 활용한 서울관광 홍보영상을 순차적으로 선보일 예정이다.

이혜진 서울관광재단 글로벌마케팅팀장은 “밤에도 안전하고 활기찬 도시 서울의 매력을 담은 첫 번째 홍보영상을 통해 서울을 팬데믹 이후 가장 먼저 찾고 싶은 관광도시로 브랜딩하고자 한다”라며 “하반기까지 서울사람과 서울의 문화를 담은 홍보영상을 순차적으로 선보이는 동시에 해외 각지를 타깃으로 한 다양한 홍보마케팅 사업을 추진하며 재개되는 글로벌 관광시장을 선점할 것”이라고 밝혔다.

choijh@heraldcorp.com