첼리스트 김가은, 어빙 클라인 현악 콩쿠르 1위…20년 만의 한국인 우승자

김가은 [봄아트프로젝트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 첼리스트 김가은(20)이 어빙 클라인 현악 콩쿠르에서 우승했다.

7일 소속사 봄아트프로젝트에 따르면 김가은은 지난 5일 샌프란시스코에서 개최된 제 37회 어빙 클라인 현악 콩쿠르(Irving M. Klein International String Competition)에서 1위와 파블로 카잘스 특별상(he Pablo Casals Prize for best performance of Bach)을 수상했다. 첼로 부문 우승은 2002년 김민지 (현 서울대 교수) 이후 20년만이다.

어빙 클라인 국제 현악 콩쿠르는 15세에서 23세의 젊은 신진 연주자들을 대상으로 바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스 부문의 현악주자들이 경연한다.

이 콩쿠르가 배출한 첼로 부문 한국인 수상자로는 문태국 (2010년, 3위), 브래넌 조(2013년 4위) 등이 있다. 또 바이올리니스트 박규민 (2017년, 3위), 이유진 (2013년, 1위), 송지원 (2011년, 3위) 등도 입상을 차지했다.

이번 콩쿠르 우승으로 김가은은 1만 3000 달러의 상금과 오케스트라 협연 (the Peninsula and Santa Cruz Symphonies 등), 리사이틀 연주(Gualala Arts Chamber Music Series)의 기회를 받았다.

김가은은 만 10세인 2012년에 크로아티아에서 개최된 야니그로 국제 첼로 콩쿠르에서 1위 및 특별상을 수상하며 세계 무대에 이름을 드러냈고, 2015년 데이비드 포퍼 국제 첼로 콩쿠르 우승,2019년 제16회 차이콥스키 국제 콩쿠르에 최연소로 본선에 진출했다.

shee@heraldcorp.com