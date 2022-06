XCMG, KHL 그룹의 Yellow Table에서 2년 연속 3위권에 올라

-- XCMG의 고소작업대, Access M20 Manufacturers 순위에서 5위 차지

(쉬저우, 중국 2022년 6월 7일 PRNewswire=연합뉴스) 세계적인 건설 미디어 기업 KHL 그룹의 자회사인 International Construction Magazine이 발간하는 Yellow Table에서 XCMG(SHE:000425)가 2년 연속 세계 3대 OEM 기업에 들었다. 그뿐만 아니라, XCMG의 고소작업대는 Access M20 Manufacturers 순위에서 세계 5위에 올랐다.



Yellow Table 2022 from KHL Group: XCMG Ranked Top Three OEMs in the World for the 2nd Consecutive Year; Credit: KHL Group.