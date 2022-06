레비츠, RSA 콘퍼런스 2022의 글로벌 정보보안 부문에서 다수 수상

사이버 보안 솔루션 제공 업체 레비츠, 제품 인지도 및 기업 인정 등 5가지 부문에서 수상

뉴욕주 미네올라, 2022년 6월 7일 /PRNewswire/ -- 엔터프라이즈급 엔드포인트, 클라우드 및 온-프레미스 시스템을 위한 통합 사이버 보안 기업인 레비츠(RevBits)는 업계 최고의 전자 정보 보안 잡지인 사이버 디펜스 매거진(Cyber Defense Magazine, CDM)이 선정하는 5개 부문에서 수상했다고 발표했다.

