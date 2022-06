여성 뒤에서 “우린 4명, 누가 할래?”…광고 한편에 인도 발칵

[트위터]

[헤럴드경제=최원혁 기자] 인도에서 집단 성폭행을 연상시키는 남성용 보디 스프레이 광고가 논란에 휩싸이자 광고가 공개된 지 24시간도 채 되지 않아 방영이 중단됐다.

6일(현지시간) CNN 등 외신에 따르면 지난 4일 인도의 남성용 스프레이 브랜드 ‘레이어샷’의 TV광고가 “대중매체를 통해 송출되기에는 부적절하다”는 이유로 중단됐다.

해당 광고에는 남성 4명과 여성 한명이 나온다. 남성들이 혼자 쇼핑중인 여성의 뒤에 나란히 서서 여성을 유심히 지켜보는 듯한 장면이 연출된다.

이어 한 남성은 “우리는 4명이고 지금 여기에는 하나 밖에 없어”라고 말한다. 다른 남성이 친구들에게 어깨동무를 하며 “그래서 누가 할래?(So who will take the Shot?)”라고 말한다.

이에 겁에 질린 여성이 뒤를 돌아보자 남성들은 여성이 아닌 하나 남은 보디 스프레이를 두고 대화한 것으로 광고는 묘사한다. 여성은 민망한 듯한 미소를 짓고 남성 중 한 명이 선반에서 그 스프레이를 집어 들어 제품을 설명하면서 광고는 끝난다.

광고가 나가자 소셜미디어에서 누리꾼들은 성범죄를 암시한다며 ‘부끄럽다’ ‘역겹다’ ‘충격적이다’ 등의 반응을 보였다.

논란이 커지자 정보방송부는 광고가 공개된지 24시간도 지나지 않아 광고의 방영을 중지했다.

광고를 제작한 레이어샷 측은 성명을 통해 “논란의 TV 광고는 누군가의 감정을 상하게 하거나 여성들을 모욕하는 문화를 옹호하려는 의도가 전혀 없었다”고 해명했다.

