그룹 방탄소년단(BTS·사진)이 데뷔일에 맞춰 지난 9년의 역사를 담은 신곡 무대를 공개한다.

7일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 방탄소년단은 오는 13일 공식 유튜브 채널 ‘방탄TV(BANGTANTV)’를 통해 새 앨범 ‘프루프(Proof)’ 라이브를 최초로 공개한다.

이 영상은 오는 10일 발매할 방탄소년단의 새 앨범 ‘프루프’ 공개 이후 처음 선보이는 영상 콘텐츠다. ‘프루프’ 라이브에서 방탄소년단은 지난 9년의 역사를 담은 앤솔러지(Anthology) 앨범 ‘프루프’의 타이틀곡 ‘옛 투 컴(Yet To Come) (The Most Beautiful Moment)’ 등을 부르고 새 앨범과 신곡을 소개하는 토크 시간도 가진다. 고승희 기자

