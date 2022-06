드림캐쳐, 스페인 음악 축제 ‘프리마베라 사운드’ 무대 섰다

[드림캐쳐컴퍼니 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 드림캐쳐가 세계 최대 음악 페스티벌 중 하나인 스페인 ‘프리마베라 사운드(Primavera Sound)’ 무대에 올라 전 세계 팬들과 만났다.

6일 소속사 드림캐쳐컴퍼니에 따르면 드림캐쳐는 지난 4일(현지 시간) 스페인 바르셀로나에서 개최된 ‘프리마베라 사운드’ 무대를 마친 이후 SNS를 통해 “우리 생의 첫 프리마베라 같이 즐겨줘서 무대할 맛 났어요. 정말 고마워요. 다음에 또 신나게 놀아요”라며 소감을 전했다.

이날 드림캐쳐는 ‘인트로 : 세이브 어스(Intro : Save us)’로 등장, ‘체이스 미(Chase Me), ‘피리(PIRI)’를 비롯해 총 12곡을 소화하며 콘서트를 방불케하는 무대를 선보였다. 앙코르 곡으로 ‘에어플레인(Airplane)’, ‘스커트 : 더 세븐 도어즈(Skit : The seven doors)’를 선곡해 팬들의 뜨거운 박수를 받았다.

[드림캐쳐컴퍼니 제공]

‘프리마베라 사운드’는 스페인을 대표하는 음악 축제이자 세계 최대 음악 페스티벌 중 하나다. 매시브 어택(Massive Attack), 스트록스(The Strokes), 두아 리파(Dua Lipa) 등 대형 아티스트들이 출연했다.

한편 드림캐쳐는 최근 활동을 마친 ‘메종(MAISON)’을 통해 데뷔 1924일 만에 음악 방송 1위에 올랐다. 새 앨범 ‘아포칼립스 : 세이브 어스(Apocalypse : Save us)’는 발매 직후 미국을 비롯한 20개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 1위를 기록했다.

shee@heraldcorp.com