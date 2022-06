세계적 친환경 섬유 기업 렌징의 VEOCEL™ 브랜드, 환경운동가들과 함

께 "보살핌"의 정의를 확장

- VEOCEL™의 첫 번째 글로벌 브랜드 홍보 대사, MZ세대에게 "보살핌"의 진정한 의미를 탐구하도록 동기를 부여

- VEOCEL™의 오랜 파트너인 One Tree Planted와의 협업을 통해 소셜 미디어 커뮤니티의 전 세계 재조림에 대한 노력을 지원

홍콩, 2022년 6월4일 /PRNewswire/ -- 연합뉴스) Lenzing - 오늘 렌징의 VEOCEL™ 브랜드는 "VEOCEL™ Cares for the Future" 이니셔티브를 출범한다고 발표했다. 본 이니셔티브는 2022년 6월 5일 세계 환경의 날(World Environment Day)에 전 세계적으로 시행될 예정이다. "Cares for the Future" 캠페인은 소비자 교육 및 참여에 집중하는 프로그램의 시작점으로서 유럽, 미국 및 아시아에서 일련의 맞춤형 활동을 펼칠 예정이다. 지역 사회가 환경을 돌보도록 영감을 주고 참여를 이끌어내는 것을 목표로 하는 이 이니셔티브는 소셜 미디어 채널과 콘텐츠를 활용하여 소비자들이 지구를 돌보고 다음 세대를 위해 더 나은 미래를 건설하는 데 더 큰 역할을 하도록 영감을 주고 교육하며 역량을 강화할 것이다.

렌징AG의 글로벌 부직포 비즈니스 부사장 모니크 부치(Monique Buch)는 "VEOCEL™의 관심사는 어린이, 가족부터 더 넓은 범위의 지역 사회, 환경 그리고 우리가 사는 지구에 이르기까지 여러 경계를 아우른다"고 말했다. 부치 부사장은 이어 "새로운 글로벌 캠페인을 통해 연인부터 신혼부부, 젊은 부모에 이르기까지 인생의 각 단계에서 보살핌의 의미를 확장하고자 합니다. 환경운동가들과의 협력을 통해 세계 각지의 소비자들이 환경을 생각하고 다른 사람들에게 영감을 주는 이야기를 공유하는 데 동참할 수 있기를 바랍니다. 더 나은 미래를 가꾸기 위해서는 그 어떤 작은 실천도 중요합니다."라고 전했다.

자연에 대해 보살핌과 보호 의지 공유

유명 환경운동가이자 가수 체트 람(Chet Lam)[https://www.instagram.com/chetlam/?hl=en ]은 특별 기획된 "#IDo 서약"을 통해 아시아 내 캠페인을 시작할 예정이다. 이 서약은 미래 세대를 위한 자연보호 및 환경 보호에 대한 평생의 헌신을 의미한다. 이 소셜 미디어 이니셔티브를 통해 결혼하고 자녀를 갖는 등 삶의 중요한 시기를 보내고 있는 중국, 대만[https://urldefense.com/v3/__https:/www.facebook.com/veocel.taiwan__;!!Gajz09w!GPeGAD3gm2n9ALkHset4BtIUAcXMjdDGRvobB6JTLFFb8oSUO3ywvsuZ8bkjtbtBXyU7Ee0pvEMNjeRwi9rbMw$ ], 일본[https://urldefense.com/v3/__https:/www.instagram.com/veocel_japan/__;!!Gajz09w!GPeGAD3gm2n9ALkHset4BtIUAcXMjdDGRvobB6JTLFFb8oSUO3ywvsuZ8bkjtbtBXyU7Ee0pvEMNjeTACGmPdg$ ], 한국[https://urldefense.com/v3/__https:/www.instagram.com/veocel_korea/__;!!Gajz09w!GPeGAD3gm2n9ALkHset4BtIUAcXMjdDGRvobB6JTLFFb8oSUO3ywvsuZ8bkjtbtBXyU7Ee0pvEMNjeTYDVwNJg$ ], 인도네시아[https://www.instagram.com/veocel_indonesia/ ], 태국[https://urldefense.com/v3/__https:/www.facebook.com/veocel.thailand__;!!Gajz09w!GPeGAD3gm2n9ALkHset4BtIUAcXMjdDGRvobB6JTLFFb8oSUO3ywvsuZ8bkjtbtBXyU7Ee0pvEMNjeSsArqNPQ$ ]을 비롯한 아시아 국가의 젊은 인플루언서들이 동시대 젊은이들에게 미래를 위한 보살핌을 촉구할 예정이다.

"마치 마법처럼 자연은 음악적 영감으로 가득 차 있습니다. 저에겐 항상 음악과 함께하는 것이 매우 중요합니다. 이런 의미로 저는 물건을 구매할 때 항상 의식적으로 자연을 염두하고 있습니다. 그래서 저는 자연을 보살피는 취지의VEOCEL™의 캠페인을 지지하며, 이에 대해 자랑스럽게 생각합니다. 우리 모두 다 같이 함께하면, 옳은 일을 할 수 있습니다,"라고 체트 람은 말했다.

"VEOCEL™ Cares for the Future" 이니셔티브는 VEOCEL™의 오랜 파트너인 One Tree Planted와의 협력을 통해 진행된다. 본 프로그램을 통해 전 세계 소셜 미디어 사용자들이 인플루언서의 게시물에 댓글을 달 수 있고, 이를 통해 글로벌 재조림 노력에 기여하는 등 지구를 위한 긍정적인 변화에 동참할 수 있다.

"환경을 보살피는 것은 미래 세대를 위한 보살핌으로 이어집니다. 올해 말 "VEOCEL™ Cares for the Future" 캠페인은 어린이를 대상으로 하는 지속 가능한 라이프스타일 지식과 관련된 교육 컨텐츠와 학교 프로그램을 개발하는 데 전념할 것입니다"라고 모니크 부치 부사장은 덧붙였다. VEOCEL™의 소셜 미디어 채널에서 "Cares for the Future" 캠페인 이니셔티브에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있다.

보도자료 관련 이미지는 여기[https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/pinaccess.do?pinCode=qNQkYYhvXNmS ]에서 다운로드받으실 수 있습니다.