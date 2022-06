Vazyme, 2021년 연례 보고서 발표

-- 더 나은 미래를 위한 기술 혁신 및 파트너와의 더 많은 협력 도모

(난징, 중국 2022년 6월 3일 PRNewswire=연합뉴스) 중국 굴지의 생명공학 기업 Vazyme가 최근 2021년 연례 보고서를 발표하면서, 지난 한 해 동안 회사가 꾸준하고 견고한 성장세를 유지했다고 밝혔다. 보고서에 따르면, 회사의 영업이익은 전년 동기 대비 19.44% 증가한 2억8천900만 달러에 달한다. 연구개발 투자는 83.47% 증가한 3,600만 달러에 달했으며, 이는 전체 영업이익의 12.33%를 차지한다.

Vazyme의 회장 겸 창립자인 Cao Lin은 "2022년은 여전히 기회와 도전으로 가득 차 있다"라며 "당사는 단백질 기술 플랫폼을 기반으로 한 치료 기술을 지속해서 강화할 것"이라고 밝혔다. 그는 "Vazyme은 기술 혁신에 초점을 맞추고 생명과학, 생물 의학, 체외 진단, 동물 건강 및 인체 건강의 합성생물학 부문에서 치료 기술의 응용 분야를 지속해서 확장하기 위해 '과학 및 기술로 더 건강한 삶을 만든다(Science and Technology Make a Healthier Life)'라는 사명에 전념해 왔다"면서 "당사는 고객과 파트너를 위해 최고 수준의 제품과 서비스를 추구하며, 글로벌 비즈니스 네트워크와 운영을 통해 현지 시장에 접근하고, 무엇보다 고객의 충족되지 않은 요구를 충족하기 위해 최선을 다할 것"이라고 강조했다.

올해는 Vazyme이 창립 10주년을 맞는 해이기도 하다. 앞으로 회사는 연구개발 및 혁신에 대한 노력을 강화하고, 핵심 기술을 지속해서 업그레이드 및 전환하며. 새로운 분야로 사업을 확장할 계획이다. 중국에서 몇 안 되는 연구개발 중심 생명공학 기업 중 하나로서, Vazyme은 기술 혁신에 오랜 노력을 기울이고 있다. Vazyme은 CNS(Cell, Nature, Science 등 3개 학술지의 약자)에 발표된 260편 이상의 논문을 포함해 전 세계 최고의 학술지에 2,000편 이상의 논문을 발표했다. 2022년까지 약 3,000명의 직원이 Vazyme에 근무하고 있으며, 그중 27%는 연구개발팀 소속이다.

Cao Lin 회장은 "앞으로 핵심 사업에 더 많이 진출하고, 새로운 영역으로 확장할 계획"이라며 "코로나19를 비롯한 기타 관련 진단 도구 및 제품에 대한 시장 수요는 앞으로도 계속 강세를 보일 것"이라고 말했다. 그는 또한 "팬데믹 상황에 중국은 여전히 코로나19 진단 제품의 최대 공급 국가 중 하나였으며, 팬데믹으로 인한 진단 제품 사업 외에도 다른 정기적인 진단 제품이 추가로 개발될 것"이라고 설명했다. 이어 그는 "팬데믹의 예방과 통제가 일상화되면, 진단 제품에 대한 새로운 수요가 발생할 것이며, 앞으로 당사는 그러한 개발에 집중할 계획"이라고 덧붙였다.

Vazyme은 코로나19 및 기타 관련 진단 도구와 제품뿐만 아니라 과학 연구 시약, NGS Library Prep Kit 및 분자 진단 솔루션 등과 같은 대학, 연구소 및 관련 연구개발센터를 위한 생명과학 산업의 다양한 제품 및 솔루션을 제공한다. 현재 Vazyme은 600종 이상의 완제품 외에도 200여 종의 유전공학 재조합효소, 1,000종 이상의 고성능 항원, 단일클론 항체 및 기타 핵심 원료를 보유하고 있다.

Vazyme은 '함께 더 나은 미래를 향해(Together for the Better Future)'라는 10주년 기념 슬로건을 내걸고, 더 나은 미래를 위해 파트너와의 협력을 더욱 강화하고자 한다. 앞으로 Vazyme은 더 나은 제품과 솔루션을 제공하고, 파트너를 위한 연구개발 효율성 개선에 기여하는 한편, 더 많은 과학적 혁신을 실현하며 '과학과 기술로 더 건강한 삶을 만들 것'이라는 회사의 사명에 전념할 예정이다.

출처: Vazyme