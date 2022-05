렌셀러폴리테크닉대학교와 마운트 시나이 아이칸 의과대학, 공학 및 정밀 의학 공동 센터 출범 발표

뉴욕, 2022년 5월 31일 /PRNewswire/ -- 렌셀러폴리테크닉대학교(Rensselaer Polytechnic Institute)와 마운트 시나이 아이칸 의과대학(Icahn School of Medicine at Mount Sinai)은 최근 공학 및 공학 과학과 의학을 연결하는 미국 최초의 센터 중 하나인 공학 및 정밀 의학 센터(Center for Engineering and Precision Medicine)(CEPM)를 설립했다고 발표했다. 이 사업은 공유된 기본 연구 발견을 기반으로 하며, 암, 알츠하이머, 조직 변성, 전염병에 대한 고유의 치료 혁신을 탐구하고, 새로운 세대의 생물 의학 리더를 교육하며, 전례 없는 방식으로 환자 결과를 향상시키는 새로운 기술과 프로세스를 개발한다. CEPM은 마운트 시나이 아이칸 의과대학과 렌셀러폴리테크닉대학교의 성공적인 파트너십의 발전을 보여준다.

President of Rensselaer Polytechnic Institute, Dr. Shirley Ann Jackson, Dr. Eric Nestler, Icahn School of Medicine at Mount Sinai and NYCEDC President Andrew Kimball sign a ceremonial agreement at the launch of the Center for Engineering and Precision Medicine on Thursday, May 12, 2022 in New York. The new center is a partnership between Rensselaer Polytechnic Institute and the Icahn School of Medicine at Mount Sinai.