보아, 日 데뷔 20주년 앨범 발표…2년 7개월 만의 대면 공연 마쳐

보아 [SM엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] ‘아시아의 별’ 보아(BoA)가 일본 데뷔 20주년 기념 단독 콘서트로 현지 팬들과 만났다.

30일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 전날 일본 도쿄 국립 요요기 경기장에서 개최된 ‘보아 트웬티스 애니버서리 스페셜 라이브 -더 그레이티스트-(BoA 20th Anniversary Special Live -The Greatest-)’가 열렸다.

이날 콘서트는 2019년 이후 2년 7개월 만의 일본 공연으로, 보아의 20년 일본 활동을 집대성한 음악과 퍼포먼스가 어우러진 무대를 선보였다.

공연에서 보아는 신곡 ‘더 그레이티스트(The Greatest)’ 무대를 최초로 공개했고, ‘두 더 모션(DO THE MOTION)’, ‘리슨 투 마이 하트(LISTEN TO MY HEART)’, ‘발렌티(VALENTI)’, ‘넘버원(NO.1)’ 등 오랫동안 사랑받고 있는 명곡까지 총 29곡으로 무대를 꾸몄다.

보아와 컬래버레이션 곡을 발표했던 엠플로(m-flo)의 버발(VERBAL)과 크리스탈 케이(Crystal Kay)가 스페셜 게스트로 출연, 보아의 데뷔 20주년을 축하하고 함께 ‘범프 범프 !(BUMP BUMP!)’, ‘유니버스(UNIVERSE)’ 무대도 펼쳤고, ‘온리 원(Only One)’ 무대에선 동방신기 유노윤호가 커플 퍼포먼스를 선보였다.

일본 공연을 마친 보아는 이날 오후 6시 한국과 일본에서 일본 데뷔 20주년 기념 앨범 ‘더 그레이티스트(The Greatest)’를 발매한다.

