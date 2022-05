방탄소년단, 네 곡으로 日 레코드협회 ‘플래티넘’· ‘골드’ 인증

방탄소년단 [빅히트뮤직 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 노래 네 곡이 일본 레코드협회로부터 ‘플래티넘’과 ‘골드’ 인증을 받았다.

27일 일본 레코드협회에 따르면 방탄소년단이 2018년 5월 발표한 ‘러브 유어셀프 전 ‘티어’’(LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’)의 타이틀곡 ‘페이크 러브(FAKE LOVE)’는 누적 재생수 1억 회를 돌파해 2022년 4월 기준 ‘플래티넘’ 인증 작품에 올랐다.

또 2018년 8월 발매된 ‘러브 유어셀프 결 ‘앤서’’( LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’)의 수록곡 ‘앤서 : 러브 마이셀프(Answer : Love Myself)’와 2019년 4월 공개된 ‘맵 오브 더 솔 : 페르소나(MAP OF THE SOUL : PERSONA)’에 수록된 ‘소우주 (Mikrokosmos)’, 2015년 4월 나온 ‘화양연화 pt.1’의 타이틀곡 ‘아이 니드 유(I NEED U)’는 각각 누적 5000만 회 이상 재생돼 ‘골드’ 인증을 받았다.

일본 레코드협회는 곡의 누적 재생 횟수(스트리밍 부문)에 따라 실버(3000만 회 이상), 골드(5000만 회 이상), 플래티넘(1억 회 이상), 다이아몬드(5억 회 이상)로 구분해 매달 공식 홈페이지를 통해 인증 결과를 발표한다.

방탄소년단은 앞서 디지털 싱글 ‘다이너마이트(Dynamite)’로 누적 다운로드 횟수 50만을 넘어 ‘더블 플래티넘’ 인증(2022년 3월 기준)을 획득했으며, 누적 재생수 5억 회를 돌파해 2022년 1월 기준 ‘다이아몬드’ 인증 작품 명단에도 올랐다.

