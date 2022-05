피원하모니, 성공적인 美시장 안착…9개 도시,11회 공연 매진

"첫 글로벌 투어, 많은 관객 와주셔서 놀랍고 행복"

美 9개 도시 투어→핑크스웨츠 컬래버까지

피원하모니[사진=SUBKULTURE ENTERTAINMENT]

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]그룹 피원하모니(P1Harmony, 기호 테오 지웅 인탁 소울 종섭)가 괄목할 만한 글로벌 성장을 보이며 전 세계로 입지를 확장하고 있다.

피원하모니는 최근 미국 산호세 공연을 마지막으로 첫 글로벌 투어 ‘2022 P1Harmony LIVE TOUR [P1ustage H : PEACE] in USA’를 성공적으로 마무리지은데 이어 미국 싱어송라이터 Pink Sweat$(핑크스웨츠)와 신곡을 발표하는 등 분주히 글로벌 행보를 이어가고 있다.

이번 투어는 피원하모니가 처음 개최한 글로벌 투어로 지난 3월 뉴욕을 시작으로 워싱턴 D.C., 마이애미, 휴스턴, 애틀랜타, 시카고, 덴버, 로스앤젤레스, 산호세까지 9개 도시에서 총 11회의 공연을 개최했다. 투어는 티켓 오픈 30분 만에 전회차 매진을 기록해 추가 공연을 오픈하는 등 공연 시작 전부터 팬들의 열정적인 반응을 이끌어냈다.

[사진=SUBKULTURE ENTERTAINMENT]

피원하모니는 자신감 넘치는 라이브와 힘찬 에너지가 담긴 퍼포먼스로 현지 팬들을 단숨에 매료시켰다. 이번 투어는 지난 3월 미국 싱글 발매 이후 현지 팬들과 처음 대면하는 자리인 만큼 팬들의 반응은 더욱 폭발적이었다. 열정적인 무대에 팬들은 한국어로 된 가사를 떼창으로 함께하거나 다양한 응원법과 춤으로 화답하며 무대를 뜨겁게 달궜으며, 피원하모니는 "첫 글로벌 투어에 많은 관객 분들이 와주셔서 정말 놀랍고 행복하다"며 고마움을 전하기도 했다.

특히 피원하모니는 성공적인 투어와 함께 글로벌 시장에서 뚜렷한 성장세를 보여주고 있다. 지난 3월 첫 미국 싱글 ‘Do It Like This (English Version)' 발매 후 미국 차트 플랫폼인 MRC(Music Connect)에서 ‘핫 싱글즈 세일즈 차트’ 1위에 등극했으며, 글로벌 플랫폼인 틱톡 채널 100만 팔로워를 돌파해 틱톡 크리에이터 어워즈 ‘실버 어워드’를 수상하며 숏폼 콘텐츠에 대한 영향력을 입증했다. 또 FOX TV, 틴보그, ET CANADA 등 해외 유수 매체들도 피원하모니의 글로벌 행보를 전하며 이들의 가능성을 입증하기도 했다.

[사진=SUBKULTURE ENTERTAINMENT]

[사진=SUBKULTURE ENTERTAINMENT]

이처럼 거침없이 ‘4세대 대표 글로벌 아이돌’ 행보를 밟고 있는 피원하모니는 지난 26일 미국 싱어송라이터 Pink Sweat$(핑크스웨츠)와 컬래버레이션 곡인 ‘Gotta Get Back’을 발매하고 종횡무진 중이다. 더욱 활발한 활동을 통해 차세대 글로벌 아이돌로 탄탄히 자리매김할 피원하모니의 귀추가 주목된다.

wp@heraldcorp.com