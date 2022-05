해리빅버튼 이성수, 첫 솔로 앨범 냈다

이성수 [해리빅버튼 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 하드록 밴드 해리빅버튼의 이성수가 첫 솔로 앨범을 냈다.

26일 해리빅버튼에 따르면 이성수가 이날 정오 모든 음원사이트를 통해 첫 솔로 앨범 ‘온리 러버즈 레프트 얼라이브(Only Lovers Left Alive)’를 선보였다.

이번 음반에선 담백하고 호소력 짙은 이성수의 목소리와 어쿠스틱 기타의 선율이 사랑과 생존의 이야기를 전한다. 앨범에는 동명의 신곡을 포함해 ‘펀 이즈 펀 앤드 던 이즈 던(Fun is Fun and Done is Done)’, ‘트러스트 게임(Trust Game)’, ‘컨트롤(Control)’이 언플러그드 버전으로 새롭게 편곡돼 수록됐다.

이성수는 “팬데믹이라는 긴 터널을 지나 오면서 우리가 힘없이 쓰러지지 않고 버틸 수 있었던 것은 바로 ‘사랑’이라는 힘 때문이 아니었을까 한다”며 “누군가를 또는 무언가를 사랑함으로써 우리는 더 강해질 수 있다는 것을 잊지 않았으면 좋겠다”며 앨범 발매 소감을 전했다. 오는 6월 3일에는 실물 음반을 선보인다.

이성수는 헤비메탈 밴드 크래쉬, 펑키한 하드코어 밴드 스푼에서 세련되고 묵직한 기타 플레이를 보여주다, 지난 2011년 하드록밴드 해리빅버튼을 결성해 활동했다. 2012년 KBS2 ‘탑밴드2’에 출연, 대중적 인지도를 얻었다.

