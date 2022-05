어메이즈핏, EFAT 2022의 공식 아웃도어 스마트워치 후원사로 선정

-- 트라이애슬론 애호가들과 함께 불가능에 도전할 준비가 된 초강력 러기드 아웃도어 GPS 스마트워치

(로스앤젤레스 2022년 5월 25일 PRNewswire=연합뉴스) Zepp Health(NYSE: ZEPP)의 선도적인 글로벌 스마트 웨어러블 브랜드인 어메이즈핏이 2022 Escape from Alcatraz Triathlon (EFAT)의 공식 아웃도어 스마트워치 후원사로 선정됐다. 'Up Your Game'이라는 브랜드 본질에서 영감을 받은 어메이즈핏의 초강력 러기드 아웃도어 T-Rex 스마트워치 시리즈는 트라이애슬론 선수들에게 스릴 넘치는 도전에 필요한 포괄적인 기능을 제공할 전망이다.

건강 및 피트니스에 중점을 둔 브랜드인 어메이즈핏은 고성능, 기능 및 내구성을 갖춘 어메이즈핏 R-Rex 시리즈와 같이 건강하고 활동적인 라이프스타일에 영감을 주는 최첨단 웨어러블 기기를 제공함으로써, 이 브랜드의 포괄적인 아웃도어 포트폴리오에 기여하고 있다. 새롭게 출시된 어메이즈핏 T-Rex 2는 러기드 아웃도어 컬렉션의 진화를 보여주는 한편, 다음과 같은 더욱 흥미진진한 개선사항을 선보인다.

- 트렌드를 선도하는 강인하고 대담한 스타일

- 고정밀 듀얼 밴드 및 5개의 위성 위치 확인, 어떤 모험도 견딜 수 있을 만큼 강력한 24일 배터리 수명

- 영하 30도의 추운 환경에서도 초저온 작동으로 밀리터리 등급의 강인성 보완

- 10 ATM 방수, 150가지 이상의 스포츠 모드(트라이애슬론 포함), 그리고 트라이애슬론 선수가 수영, 사이클 및 달리기를 하는 동안 지속해서 관리할 수 있는 올라운드 건강 추적 기능

- 모든 레벨의 트라이애슬론 선수가 스마트워치에서 직접 자신의 움직임을 추적할 수 있는 새로운 경로 가져오기(Route-import) 및 실시간 내비게이션(Real-time Navigation)[1]

IMG의 Action Sports Events 담당 부사장인 Jennifer Lau는 어메이즈핏과의 새로운 파트너십에 대해 "스포츠 웨어러블 디자인 및 성능에서의 선두업체인 어메이즈핏을 공식 아웃도어 스마트워치 후원사로 맞이하게 된 것을 기쁘게 생각한다"라며, "선수들이 최고의 경기력을 발휘할 수 있는 기술을 제공하고자 하는 어메이즈핏의 헌신은 Escape From Alcatraz 참가자들의 라이프스타일과 일맥상통하는 것"이라고 말했다.

Escape from Alcatraz Triathlon과의 협력을 통해, 어메이즈핏은 선택된 EFAT 트라이애슬론 선수들에게 새로운 어메이즈핏 T-Rex 2 아웃도어 스마트워치를 제공하고, 경기 전반 및 그 이후의 개인 훈련 성과와 개인 건강 지표를 추적할 수 있도록 지원할 예정이다. 6월 4~5일 이틀간 공식 어메이즈핏 부스가 마련되고, 현장에서 참가자를 응원하는 한편, 건강과 기술을 연결한 제품을 Escape 커뮤니티에 교육할 예정이다.

어메이즈핏의 부사장 Bin Fan은 "미국에서 가장 큰 기대를 받는 대회 중 하나를 후원하게 된 것을 매우 자랑스럽게 생각한다"라며, "어메이즈핏은 삶의 질을 향상시키고, 신뢰할 수 있는 다기능 아웃도어 스마트워치 개발에 전념하고 있다"고 말했다. 이어 그는 "우리는 'Up Your Game'이라는 브랜드 본질에 깊이 뿌리를 두고 있으며, 이를 통해 사용자가 열정적으로 살며, 활동적인 정신을 자유롭게 펼칠 수 있도록 독려한다"면서 "EFAT와의 파트너십을 통해 더 다양한 범위의 관객에게 더 나은 사용자 경험을 전달하고, 브랜드의 뛰어난 제품을 통해 아마추어 스포츠 애호가뿐만 아니라 프로 운동선수까지 지원할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

자세한 내용은 어메이즈핏 공식 웹사이트및 EFAT 공식 웹사이트 를 참조한다.

[1] 이 기능은 OTA 업데이트를 통해 추가될 예정.

어메이즈핏 소개

건강과 피트니스에 중점을 둔 선도적인 글로벌 스마트 웨어러블 브랜드인 어메이즈핏(Amazfit)은 건강 기술 회사인인 Zepp Health(NYSE: ZEPP)의 소유 브랜드다. 다양한 스마트워치와 밴드를 제공하는 어메이즈핏 브랜드의 본질은 'Up Your Game'으로, 사용자가 열정을 갖고 활동하고 정신을 자유롭게 표현할 것을 독려한다. 어메이즈핏은 클라우드 기반의 연중무휴(24/7) 실행 가능한 통찰력과 지침을 제공함으로써 사용자가 웰빙 목표를 달성할 수 있도록 지원하는 Zepp Health의 독점적인 건강 관리 플랫폼으로 구동된다.

2015년에 론칭한 어메이즈핏은 현재 수백만 명의 사용자를 보유하고 있다. 어메이즈핏 제품은 미주, EMEA 및 APAC 지역의 90개 이상의 국가에서 판매되고 있다. 어메이즈핏에 대한 자세한 내용은 웹사이트 www.amazfit.com을 참조한다. Zepp Health에 대한 자세한 내용은 웹사이트 www.zepphealth.com을 참조한다.

Escape from Alcatraz Triathlon 소개

올림픽 선수와 세계 챔피언부터 열정적인 연령대 그룹과 도전적인 운동선수에 이르기까지, 전 세계의 트라이애슬론 선수가 올 6월 5일(일요일)에 열리는 제41회 Escape from Alcatraz Triathlon에 참여하기 위해 샌프란시스코의 거리와 바다를 점령할 것이다. 탈출할 수 없는 연방 교도소로서 악명 높은 앨커트래즈섬은 전 세계 운동선수에게 '앨커트래즈로부터의 탈출' 기회라는 신비한 도전에 대한 아이디어를 제공한다. 추가 정보는 웹사이트 www.EscapeAlcatrazTri.com에서 확인할 수 있다.

미디어 문의:

Amazfit USA PR 연락처:

angela.tang@zepp.com

napr@zepp.com

Amazfit Global PR 연락처:

tangjingjing@zepp.com

출처: Amazfit