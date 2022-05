Fullerton Health, 전자책에서 코로나19 여정 연대순으로 기록

(싱가포르 2022년 5월 25일 PRNewswire=연합뉴스) Fullerton Health가 'The Mighty Storm - Fullerton Health Rises to the Challenge'라는 제목의 전자책을 출간했다. 68페이지 분량의 이 전자책은 2년에 걸친 싱가포르의 코로나19 팬데믹 대응을 지원한 Fullerton Health의 투쟁, 도전 및 성공을 연대순으로 기록했다.



Cover Page of The Mighty Storm - Fullerton Health Group Rises to the Challenge



The DigiHealth Kiosk enables immediate consult with a doctor and have medications dispensed on the spot.



The Raffles City Vaccination Centre, operated by Fullerton Health.



Fullerton Health also operated Vaccination Centres that serves children.



Tampines East CC Vaccination Centre operated by Fullerton Health.

이 전자책은 Fullerton Health의 의사, 간호사, 기업 직원 및 운영 직원의 관점에서 Fullerton Health의 코로나19 스토리를 들려준다. 이 전자책은 이들이 팬데믹으로 발생한 도전을 헤쳐가는 과정에서 이들의 경험, 생각 및 감정을 들여다보고, 이를 분명하게 표현했다.

Fullerton Health 그룹 CEO Ho Kuen Loon은 "이 세계적인 팬데믹은 지난 세기 인류가 당면한 가장 큰 도전이었다"라며 "자사는 환자와 고객의 수요를 지속해서 해소하기 위해 빠르게 적응해야 했다"고 회상했다. 그는 "자사 직원들은 수많은 도전을 극복했다"면서 "코로나19에 대응하는 일선에서, 우리는 의료 부문이 단순한 직업이 아니라 천직이라는 것을 진정으로 느끼고 이해했다. 이 책은 우리의 경험을 공유하는 방식의 하나"라고 설명했다.

독자는 이 전자책을 통해 Fullerton Health의 경험을 다시 체험할 수 있다. 전자책은 여기[https://www.fullertonhealth.com/sg/news-events/the-mighty-storm-ebook/ ]에서 확인할 수 있다.

이 전자책은 다음과 같은 이야기를 들려준다.

- 폭풍으로 시험에 들다(Being tested by the storm): Fullerton Health와 코로나19와의 싸움이 어떻게 시작됐는지, 무대 뒤 장면을 통해 보여준다.

- 코로나19 대응의 근간(The backbone of the fight against COVID-19): PPE, 장갑 및 의약품 등 보급품을 향한 Fullerton Health의 물색을 둘러싼 이야기를 들려준다.

- 매우 훌륭한 고객 여정 만들기(Creating an extraordinary customer journey): Fullerton Health가 백신 센터에서 아동을 위해 독특한 경험을 만든 방식을 들여다본다.

- 전진 배치(Forward deployment): 싱가포르에서 일자리를 찾는 방글라데시 주민을 돌보기 위해 방글라데시로 파견된 용감무쌍한 의사의 이야기를 들려준다.

- 미래, 앞으로, 빠르게(Future, Forward, Fast): 내일의 의료적 수요를 해소하기 위한 Fullerton Health의 혁신을 소개한다.

Fullerton Health 소개

2010년에 설립된 Fullerton Health는 아시아태평양 굴지의 수직 통합 헬스케어 플랫폼으로서, 기업 헬스케어 솔루션을 고객과 환자에게 제공한 입증된 성적을 보유하고 있다. Fullerton Health는 9개 시장의 헬스케어 시설로 구성된 광범위한 네트워크를 소유 및 운영하고 있으며, 이 지역에서 평판이 좋고 안정적인 헬스케어 공급업체들과 파트너십을 체결했다. Fullerton Health는 이와 같은 자원을 모아 아시아태평양 지역의 모든 주민에게 저렴하고 접근 가능한 치료 서비스를 제공한다.

추가 정보는 웹사이트 https://www.fullertonhealth.com/ 을 참조한다.