어메이즈핏, 견고한 아웃도어 GPS 스마트워치 T-REX 2 공개

-- 프리미엄 기능과 트렌드를 선도하는 디자인

-- 모험가들의 본능을 진화시키도록 영감을 주는 흥미롭고 새로운 업그레이드 제공

(쿠퍼티노, 캘리포니아주 2022년 5월 25일 PRNewswire=연합뉴스) Zepp Health(NYSE: ZEPP)의 수상 경력이 있는 글로벌 스마트 웨어러블 브랜드 어메이즈핏(Amazfit)이 강력하고 트렌드를 선도하는 디자인과 종합적인 야외 탐사 기능을 갖춘 최신 러기드 아웃도어 GPS 스마트워치를 선보였다. 고정밀 포지셔닝, 초저온 작동, 밀리터리 등급의 강인성(Toughness) 및 최적화된 경로 탐색 기능을 갖춘 어메이즈핏 T-Rex 2는 야외 모험가와 스포츠 애호가를 위한 완벽한 동반자다.



어메이즈핏 T-Rex 2 러기드 아웃도어 GPS 스마트워치

흥미로운 주요 기능

- 강력하고 정밀한 듀얼 밴드 및 5개의 위성 위치 확인

- 영하 30도의 추운 환경에서 밀리터리 등급의 강인성 및 극저온 작동

- 최대 24일의 강력한 배터리 수명 및 10 ATM 방수

- 새로운 경로 가져오기(Route-import) 및 실시간 내비게이션(Real-time Navigation)[1] 기능

[1] 이 기능은 OTA 업데이트를 통해 추가될 예정

야외 스포츠를 위한 동반자

고정밀 위치 확인

어메이즈핏 T-Rex 2의 듀얼 밴드 위치 확인 및 5개의 위성 내비게이션 시스템 지원을 통해, 사용자는 강력하고 정확한 위치 확인으로 도심 정글을 자유롭게 달리거나 흥미진진한 자연 산책로를 탐험할 수 있다.

최적화된 내비게이션 기능

어메이즈핏 T-Rex 2의 고급 경로 가져오기 및 실시간 내비게이션 기능을 통해, 사용자는 스마트워치에서 직접 움직임을 추적하면서 Zepp App에서 인기 있는 코스를 가져오거나 자신만의 새로운 모험을 즐길 수 있다. 직접 왕복 내비게이션(Direct Return Navigation)[2] 시스템은 사용자에게 여정의 시작점으로 되돌아가는 최단 직선 경로를 보여줄 수도 있다.

초저온 작동[3]

어메이즈핏 T-Rex 2는 영하 30도의 극한 온도에서도 작동할 수 있어, 혹독한 환경을 견뎌야 하는 야외 탐험가에게 신뢰할 수 있는 동반자 역할을 한다.

혈중 산소 포화도 테스트 안내

어메이즈핏 T-Rex 2는 고지대 및 저산소 환경에서 사용자의 건강을 보호하기 위해, 주요 고도 변화가 감지될 때 사용자에게 이를 경고하고 혈중 산소 포화도 테스트 기능을 사용하도록 안내한다. 또한, 사용자는 불편을 느낄 때마다 혈중 산소를 측정하거나 온종일 혈중 산소를 모니터링하도록 설정할 수도 있다.

야외 및 도시 여행을 위한 밀리터리 등급 디자인

초강력한 내부 및 외부

15개의 밀리터리 등급 테스트를 통과한 어메이즈핏 T-Rex 2는 뜨거운 사막, 습한 열대우림 및 극지방 빙하를 통과할 수 있다. 이 스마트워치는 견고하고 뚜렷한 각도로 디자인됐으며, 외부 베젤은 화면을 비롯해 모든 버튼이 정교하게 연마된 금속 분무 처리돼 내구성과 질감이 향상됐다.

매우 긴 배터리 수명

어메이즈핏 T-Rex 2는 일반적으로 1회 충전 시 최대 24일간 사용할 수 있어, 어떤 모험도 견딜 수 있는 힘을 제공한다.

10 ATM 방수

어메이즈핏 T-Rex 2는 최대 100m 수압을 견딜 수 있다. 사용자가 비에 맞서고, 수영장을 지배하고, 바다를 정복할 때 좋은 동반자 역할을 한다.

[2] 이 기능은 OTA 업데이트를 통해 추가될 예정.

[3] 이 기능은 OTA 업데이트를 통해 설치해야 한다.

자연에서 영감을 받은 색상

4가지 어시(Earthy) 컬러 옵션을 제공하는 어메이즈핏 T-Rex 2는 야외 활동 애호가를 위한 완벽한 파트너다. 무광택 마감 처리로 스타일을 연출하고 땀을 흡수하는 디자인의 피부 친화적인 실리콘 스트랩을 통해 야외 및 도시 환경 모두에서 편안함을 보장한다.

내면의 야수를 훈련시키다

150개 이상의 스포츠 모드

어메이즈핏 T-Rex 2는 강인성을 테스트하는 Triathlon 모드, 스마트 궤적 보정 기능이 있는 전문 랩 데이터 기록 Track Run 모드, 그리고 새로운 Golf Swing 모드를 포함해 150가지 이상의 스포츠 모드를 제공한다. 이 스마트워치는 대부분의 스포츠 모드에서 운동 심박수, 이동 거리, 이동 속도 및 칼로리 소모량 등의 중요 데이터를 실시간으로 모니터링함으로써 사용자가 성과를 추적하고 개선할 수 있도록 지원한다.

트레이닝 템플릿 생성[4]

사용자는 Zepp App에서 11가지 스포츠에 대한 맞춤형 트레이닝 템플릿을 만들 수 있을 뿐만 아니라, 스마트워치에서 직접 인터벌 트레이닝 템플릿(Interval Training Templates)을 생성할 수도 있다.

스마트 운동 인식

어메이즈핏 T-Rex 2는 수십 가지 근력 운동을 자동으로 인식할 수 있으며[5], ExerSense™ 알고리즘으로도 8가지 종류의 스포츠 동작을 자동으로 인식할 수 있다.

PeakBeats™를 통한 전문적인 안내

이 스마트워치에는 최대 산소 흡기량(VO2 Max), 전체 회복 시간, 훈련 부하 및 훈련 효과와 같은 전문적인 데이터를 평가하는 PeakBeats™ 운동 상태 알고리즘이 탑재됐다.

종합적인 건강 모니터링 및 작동 최적화

또한, 러기드 아웃도어 GPS 스마트워치인 T-Rex 2는 어메이즈핏의 만능 건강 관리 기능도 갖추고 있다. 이 기기는 온종일 사용자의 심박수, 혈중 산소 및 스트레스 수준을 모니터링하고, 사용자의 호흡수와 함께 한 번의 탭만으로 이러한 지표를 동시에 측정할 수 있다. PAI 건강 평가 시스템(PAI Health Assessment System)은 간단한 개인 맞춤형 건강 점수를 제공하고, 수면 단계 및 낮잠 등 수면의 질을 매우 자세하게 모니터링할 수 있다. 또한, 어메이즈핏 T-Rex 2는 화려한 색상과 부드러운 애니메이션을 특징으로 하는 가볍고 직관적인 Zepp OS로 구동된다.

[4] 이 기능은 OTA 업데이트를 통해 추가될 예정.

[5] 이 기능은 OTA 업데이트를 통해 추가될 예정.

가격 및 가용성

어메이즈핏 T-Rex 2는 미화 229.99달러/229.90유로부터 시작하는 가격으로 전 세계에 출시됐다. 이달 24일부터 미국[https://www.amazfit.com/us/amazfit-t-rex-2.html ] 어메이즈핏 매장에서 구매할 수 있으며, 올 6월 1일에는 이탈리아[https://www.amazon.it/dp/B09ZYJY3S1 ]와 프랑스[https://www.amazon.fr/dp/B09ZYJY3S1 ] 어메이즈핏 아마존 매장에서 사전 판매된다. 올 또한, 6월 1일에는 이탈리아[https://www.amazfit.com/it/amazfit-t-rex-2.html ], 프랑스[https://www.amazfit.com/fr/amazfit-t-rex-2.html ] 및 독일[https://www.amazfit.com/de/amazfit-t-rex-2.html ]의 어메이즈핏 매장에서도 사전 판매가 진행된다. 어메이즈핏 T-Rex 2는 조만간 다른 지역 및 국가에서도 출시될 예정이다.

더 자세한 내용은 웹사이트 https://www.amazfit.com/en/에서 확인할 수 있다. 페이스북[https://www.facebook.com/amazfit.global ], 인스타그램[https://www.instagram.com/amazfit.global/ ] 및 트위터[https://twitter.com/AmazfitGlobal ]에서 어메이즈핏을 팔로우하면 최신 소식을 받아볼 수 있다.

어메이즈핏 소개

건강과 피트니스에 중점을 둔 선도적인 글로벌 스마트 웨어러블 브랜드인 어메이즈핏(Amazfit)은 건강 기술 회사인인 Zepp Health(NYSE: ZEPP)의 소유 브랜드다. 다양한 스마트워치와 밴드를 제공하는 어메이즈핏 브랜드의 본질은 'Up Your Game'으로, 사용자가 열정을 갖고 활동하고 정신을 자유롭게 표현할 것을 독려한다. 어메이즈핏은 클라우드 기반의 연중무휴(24/7) 실행 가능한 통찰력과 지침을 제공함으로써 사용자가 웰빙 목표를 달성할 수 있도록 지원하는 Zepp Health의 독점적인 건강 관리 플랫폼으로 구동된다. 어메이즈핏 스마트워치는 뛰어난 장인정신에 힘입어 iF 디자인 어워드와 레드닷 디자인 어워드를 비롯한 다수의 디자인상을 받았다.

2015년에 론칭한 어메이즈핏은 현재 수백만 명의 사용자를 보유하고 있다. 어메이즈핏 제품은 미주, EMEA 및 APAC 지역의 90개 이상의 국가에서 판매되고 있다. 어메이즈핏에 대한 자세한 내용은 웹사이트 www.amazfit.com을 참조한다. Zepp Health에 대한 자세한 내용은 웹사이트 www.zepphealth.com을 참조한다.