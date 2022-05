KISS, FIFA 'Football For School' 이니셔티브 위한 허브 역할 맡아

부바네스와르, 인도, 2022년 5월 23일 /PRNewswire/ -- 부바네스와르에 기반을 둔 Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) 가 스포츠 분야에서 다시 한번 국제적 영광을 드러냈다. 다름 아닌, 세계 최고의 축구 운영기구 FIFA가 오디샤주에서 'Football For School' 이니셔티브의 협력을 강화하고, 추후 남아시아에서도 범인도 지원을 위해 KISS와의 협력 관계를 재조정하려는 의지를 나타낸 것이다.



Dr. Achyuta Samanta, Founder of KISS exchanging MoU with Youri Djorkaeff, CEO of the FIFA Foundation

이와 관련해, FIFA Foundation의 CEO인 Youri Djorkaeff와 KISS의 설립자 Achuuta Samanta 박사 사이에 의향서의 서명이 이뤄졌다. 이 문서는 특히 Football for Schools 프로그램의 확장과 관련해 두 단체가 함께 기회의 경로를 모색하기 위한 약속 조건을 대략 설명하고 있다. Football for Schools 프로그램은 이미 10개의 FIFA Member Associations에서 활성화된 상태다.

FIFA는 Naveen Patnaik 오디샤주 주지사가 스포츠 전반에서의 진흥을 강조한 것에 고무돼 KISS를 축구 부흥의 자문기관(Nodal agency)으로 선정했다.

지난해 10월, KISS는 FIFA와의 제휴를 통해 인도 최초의 FIFA Football for School Program을 출범했다고 발표했다.

가장 최근에 있었던 진전은 FIFA와 KIIT(Kalinga Institute of Industrial Technology)의 구성요소인 KISS 사이의 관계를 새로운 단계로 끌어올리는 것이다. 의향서에 따르면, KISS는 Football for Schools 훈련을 위한 지식 허브이자, Football for Schools의 배포를 위한 물류 허브 역할을 담당할 것으로 예상된다.

이번 행사에서 FIFA Foundation의 CEO인 Youri Djorkaef는 "오늘 Kalinga Institute of Social Sciences와 함께 의향서에 서명하게 돼 매우 자랑스럽고, 또한 흥분된다"면서 "FIFA Foundation의 Football for Schools 프로그램은 7억 명의 아이들의 삶에 긍정적인 영향을 미치기 위해 시작된 것"이라고 설명했다.

이에 대해 Samanta 박사는 "축구는 전 세계적인 경기이며, 우리는 이미 이 프로그램을 통해 전 세계 곳곳에서 단결하고 영감을 주고 교육하는 데 있어 축구가 가진 힘을 목격했다"라며, "오늘 우리가 시작한 협력이 이를 더욱 강화하는 데 도움이 될 것이라고 확신하며, 이를 통해 이 지역의 수백만 어린이에게 기회를 가져다주리라 믿는다"고 말했다. Samanta 박사는 오디샤주에서 스포츠를 대대적으로 홍보하고, 모든 스포츠인에게 끊임없는 격려의 원천을 제공한 오디샤주 총리에게도 감사를 전했다. 아울러 축구 마니아들과 경기 애호가들은 FIFA와 KISS 간의 최신 계획을 환영하고, 이번 협업에 대해 Samanta 박사에게 축하의 뜻을 전했다.

Samanta 박사는 "이 프로그램은 이미 목표 달성을 위해 나아가고 있으며, 남미, 아프리카, 동아시아, 카리브해 및 아랍권에서 활발히 진행되고 있다"라며, "오늘 여기에서 공식화하는 파트너십은 인도와 남아시아에서의 다음 여정을 위한 것"이라고 설명했다.

KISS 소개

KISS는 이 지역 아동을 위한 세계 최대의 완전 무료 기숙학교 겸 대학교로, 3만 명의 거주 학생과 3만 명의 학생이 위성 캠퍼스에서 공부하고 있다. KISS는 이미 다수의 스포츠 선수에게 최첨단 시설을 갖춘 플랫폼을 제공했다.

스위스 국회의원 Niklaus Samuel Gugger 박사는 KISS의 글로벌 대사를 맡고 있다.

