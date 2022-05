- 운동선수를 지원하는 끝나지 않는 여정을 지역 차원에서 기념

- 나이키는 "한 번도 없었던 것"을 시행한다는 신념을 바탕으로, 모든 운동선수에게 영감과 혁신을 전한다는 사명을 수행한다. 나이키는 자사가 지원하는 운동선수처럼 끊임없이 새로운 목표와 새로운 야심을 세운다.

- "신발 하나로 더 나아졌다. 실수 이후 더 개선됐다. 그 덕분에 모든 선수가 향상됐다." - 나이키 설립자 Phil Knight

(홍콩 2022년 5월 23일 PRNewswire=연합뉴스) 올해 나이키가 스포츠의 힘을 통해 세상을 전진시켜온 50년의 여정을 기념한다. 나이키는 '나이키 50주년: 진보의 계보(Nike at 50: A Genealogy of Progress)'라는 전시회를 통해 지역 운동선수(*)를 대상으로 기념행사를 진행한다. 나이키 홍콩이 큐레이팅을 맡아 여러 진보 영역을 비추는 4가지 구역에서, 지금까지 한 번도 없었던 것을 시행하는 정신에 생명을 불어넣는다. 전체 경험은 운동선수(*)를 지원하는 나이키의 계통과 헌신으로 연결된다. 이들이 합쳐져 스포츠와 지구의 미래를 위해 더 좋은 상상을 하고, 더 나은 세상을 만드는 다음 50년 여정으로 안내할 것이다.

나이키의 50가지 순간: 과거, 현재, 그리고 미래를 기념

나이키는 혁신 문화에 뿌리를 두고 운동선수와 스포츠를 옹호한다. 이는 나이키의 제품에서도 분명하게 드러난다. 이 구역은 나이키의 과거, 현재 및 미래를 몰입형 시청각 경험으로 결합시킨다. 이곳에서는 핵심적인 역사적 순간과 유산을 다시 체험하고, 우리 시대의 시그너처 신발과 획기적인 광고를 기념하며, 운동선수와 그들 앞에 높인 수많은 가능성을 옹호한다. Rex Tso, Stephanie Au 및 Edgar Cheung (Ka Long) 같은 친숙한 지역 인사들도 확인할 수 있다.



Moon Path: 마라톤 혁신의 진화

1972년에 출시된 문 슈(Moon Shoe)는 나이키 독립 연도의 유산이자 나이키의 야심이다. 나이키는 설립 후 운동선수(*)가 최상의 기량을 발휘할 수 있도록 제품의 혁신을 거듭했다. 이 마라톤 유산 구역은 기술과 더불어 운동선수를 지원하고, 지구를 더욱 보호하고자 하는 야심으로 정의되는 한편, 신중하게 선별된 러닝화를 선보인다. 이 라인업은 K11로 제시된 오리지널 문 슈 한 켤레에서 시작해 신기록을 세운 Alphafly Next%에서 끝난다.



에어의 매력을 느껴 보라

1970년대 말에 나이키 유니버스에 '에어'가 등장했을 때, 에어는 그 잠재력으로 호응을 얻었다. 에어는 디자인, 공학 및 제조가 조화를 이루는 신발이다. 1987년 이 기술이 세상에 '공개'되면서 상징적인 '에어 맥스' 계통이 탄생했다. 이 터널에서는 나이키의 가장 대표적인 혁신 중 하나인 나이키 에어(다양한 새로운 형태를 선보이고, 그 과정에서 새로운 완충 문제를 해결했다)를 볼 수 있다. 에어는 선구적인 신발이자, 나이키에서 가장 지속가능성이 높은 혁신 중 하나다.



에어의 매력을 느껴 보라.

Move to Zero 라운지: 지속가능한 디자인 관행 발견

운동선수의 기량을 높이고, 지구를 보호하는 디자인 방법과 제조 공정을 재고하는 것은 나이키의 오랜 특징이다. 'Move To Zero' 라운지에서는 나이키의 지속가능한 혁신 역사를 볼 수 있다. 이곳에는 나이키가 처음 시도한 폐루프 제품 중 하나인 ZVEZDOCHKA와 지구의 미래를 염두에 두고 개발한 나이키의 최신 성능 신발 Pegasus Turbo Next Nature가 전시된다.

이들 전시 품목 외에 6명의 창의적인 지역 비저네리가 지속가능한 생활 공간이라는 주제로 나이키 제조 폐기물을 예술적인 표현으로 재가공했다. 업사이클된 폐기물로는 아무도 원치 않는 신발 상자와 나이키 제조 과정에서 나온 천 조각 등이 있다. 모든 제조 폐기물은 지역 차원에서 수거하며, 폐루프 공급망 시스템에 대한 나이키의 순환성 비전을 반영한다. 예술 작품은 자선 목적으로 개별 구매 가능하다. 수익금은 전액 Share For Good에 기부된다. Share For Good는 코로나19와 싸우고, 코로나19 이후의 회복에 도움이 필요한 지역사회를 지원하고자 New World Development가 만든 대중 기부 플랫폼이다.



Move to Zero 라운지: 지속가능한 디자인 관행 발견

'나이키 50주년: 진보의 계보(Nike at 50: A Genealogy of Progress)'는 5월 23일~6월 11일에 대중에게 개방된다. 사전등록 필요.

* 신체만 있다면 누구나 운동선수다.

'나이키 50주년: 진보의 계보(Nike at 50: A Genealogy of Progress)'

일정: 2022년 5월 23일(월요일)~6월 11일(토요일)

시간: 오전 11시~오후 9시

장소: 605, 6/F K11 Art & Cultural Centre, K11 MUSEA

등록: https://www.k11musea.com/happenings/