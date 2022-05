감성발라더 가수 이하린(HARIN), 공백 깨고 싱글앨범으로 화려한 컴백

[사진제공 = 이하린(HARIN) MV]

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]2020년 첫 번째 정규앨범 〈Live My Life〉를 발매했던 가수 이하린(HARIN)이 오랜 공백을 깨고 새로운 싱글앨범 〈No Matter Where You Are〉로 2022년 5월 화려한 컴백을 알렸다.

뮤지컬 배우로도 잘 알려진 이하린(HARIN)은 그동안 다채로운 뮤지컬 공연에 매진하며 현재까지 대학로에서 성황리에 공연중인 ‘미드나잇 : 액터뮤지션’의 여주인공으로 열연하는 등 어려운 코로나19 기간에도 불구하고 왕성한 활동을 보이며 꾸준히 새로운 작품들로 그녀의 역량을 선보이고 있다.

이번에 공개된 새로운 싱글앨범 〈No Matter Where You Are〉는 가수 이하린(HARIN)의 감미로운 음색이 돋보이는 미디움 템포의 서정적인 ‘Ambience Pop 장르’의 곡이다.

이 노래 작곡에는 전작부터 오랜기간 계속 호흡을 맞췄던 프로듀서 KYO LEE와 4인조 보컬그룹 비욘드 멤버로 잘 알려진 싱어송라이터 김도형이, 작사에는 수많은 OST 곡들로 대중에게 알려진 히트 작사가 한준이 각각 참여해 더 높은 ‘퀄리티’의 곡으로 탄생 시켰다.

[사진제공 = 이하린(HARIN) MV]

앞으로도 이하린(HARIN)은 Youtube와 다양한 뮤지컬 작품등 온라인 오프라인을 가리지 않고 팬들과 소통하며 계속해서 여러 컨텐츠로 활동을 이어나갈 계획이다.

지난 2017년 ‘흔들린 우정’의 가수 홍경민이 직접 작사, 작곡한 '낯선 하루'로 가요계에 데뷔한 이하린(HARIN)은 ‘KBS 뮤직뱅크’, ‘SBS 인기가요’, ‘MBC 음악중심’, ‘KBS 불후의 명곡' 등에 출연했다.

또 케이블채널 MBC뮤직의 뮤지컬 오디션 프로그램 ‘캐스팅 콜’에 출연하면서 여주인공 ‘TOP3’에 올랐으며 이후 뮤지컬 ‘오캐롤’과 ‘바람과 함께 사라지다’ 등 다수의 뮤지컬 작품에 여주인공으로 활동했다.

이하린(HARIN)은 ‘제4회 럭셔리브랜드 모델어워드(이하 LBMA 2018)’에서 주최한 ‘LBMA 스타 어워즈 2018’에서 라이징 스타상을 수상하기도 했다.

wp@heraldcorp.com