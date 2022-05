[리얼푸드]‘얼스팩· 옥수수 전분 필름’ 뚜레쥬르, 친환경 포장 확대

No 우유, No 계란, No 버터 ‘3無’… ‘파운드 · 보리쌀롤’ 출시

얼스팩(earth pact) · 옥수수 전분 포장 필름 등 친환경 포장재 적용 확대

[리얼푸드=육성연 기자]CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르가 재료부터 포장재까지 지구 보호를 생각한 친환경 제품을 적극 확대한다.

뚜레쥬르는 종이 빨대 · 다회용 컵 할인제 · 친환경 소재 소모품 도입 및 플라스틱 빵 칼 없애기 등 지속 가능한 사회적 가치 창출을 위해 속도를 내고 있다. 여기에 한 발 더 나아가, 베지테리안(채식인)도 즐길 수 있도록 재료를 차별화하고 친환경 포장재를 적용한 제품을 선보인다.

이번에 출시하는 베지테리안 제품은 우유, 계란, 버터를 사용하지 않는 ‘3無’ 기준을 적용한 것이 특징이다. ‘소보로 쑥 파운드’는 향긋한 쑥과 달콤한 소보로가 조화를 이룬다. ‘초코 청크 파운드’는 초코칩 조각을 더한 달지 않고 진한 맛이 특징이다. 식사 대용으로 즐기기 좋은 베지테리안 빵 ‘아침엔 보리쌀롤’도 출시한다. 쌀가루를 넣은 촉촉한 빵 속에 보리가 들어있어 맛이 담백한 모닝롤이다.

제품 포장에도 친환경 소재 적용을 확대한다. 파운드 2종에는 사탕수수로 만든 친환경 종이 ‘얼스팩(earth pact)’과 옥수수 전분으로 만든 생분해성 포장 필름을 적용했다. ‘아침엔 보리쌀롤’ 역시 천연 식물 추출 원료로 만들어 생분해가 되는 친환경 필름으로 포장해 환경 보호를 실천한다.

CJ푸드빌 관계자는 “베지테리언도 건강하면서 맛있게 즐길 수 있는 베이커리 제품 개발에 열중하고 있으며, 관련 제품 라인업을 지속 확대할 계획”이라고 말했다.

gorgeous@heraldcorp.com

