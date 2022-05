CCEP Indonesia, 유통업체 강화 위해 BRI와 협업

-- BRI의 CBM 및 Distributor Financing 서비스 활용

(자카르타, 인도네시아 2022년 5월 17일 PRNewswire=연합뉴스) Bank BRI(IDX: BBRI)가 Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (나스닥: CCEP)와 파트너십을 체결했다. 이 파트너십은 BRI의 CBM(Corporate Billing Management) 및 Distributor Financing 서비스를 통해 CCEP Indonesia의 유통업체 결제 거래를 촉진하고, 기업 고객의 유통을 강화하는 것을 목표로 한다.



Left to Right: Agus Noorsanto, BRI Director of Institutional and Wholesale Business and Miguel Marquez, CCEP Indonesia and PNG Financial Director.