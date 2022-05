손흥민, 토트넘 올해의 선수 ‘싹쓸이’…케인 넘어 역대 최다타이

손흥민이 15일(현지시간) EPL 번리전서 해리 케인이 페널티킥으로 선제 결승골을 성공시킨 뒤 포효하고 있다. [로이터]

[헤럴드경제=조범자 기자] 손흥민(30)이 토트넘 ‘올해의 선수’를 휩쓸며 커리어 하이 시즌의 정점을 찍었다.

토트넘은 15일(현지시간) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 2021-2022시즌 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 37라운드서 번리를 1-0으로 꺾은 뒤 손흥민을 구단 ‘올해의 선수’로 발표했다.

손흥민은 이로써 올해의 선수 최다 타이를 기록했다. 올해의 선수를 3차례 수상한 선수는 토트넘 레전드로 불리는 로비 킨과 손흥민 뿐이다. 해리 케인(2회 수상)도 가뿐히 뛰어 넘었다.

손흥민은 ‘토트넘 올해의 선수’(One Hotspur Player of the Season) 뿐만 아니라, ‘토트넘 주니어 팬이 뽑은 올해의 선수’(One Hotspur Junior Members’ Player of the Season), ‘공식 서포터스가 뽑은 올해의 선수’(Official Supporters’ Clubs Player of the Season)를 모두 수상했다.

손흥민은 2018-2019시즌, 2019-2020시즌에 이어 세 번째로 이 3개 부문을 석권했다.

이번 시즌 손흥민은 리그에서만 21골 7도움을 올리는 맹활약으로 토트넘이 4위 경쟁을 하는 데 앞장섰다. 모하메드 살라(리버풀·22골)와 득점왕을 다투는 그는 토트넘 선수 중 유일하게 이번 시즌 EPL 올해의 선수 후보에도 이름을 올렸다.

손흥민은 번리전을 마치고 열린 시상식서 올해의 선수 수상자로 발표된 후 “이 경기장에서 뛸 수 있기에 나는 세상에서 가장 행복한 사람”이라며 “오늘 경기에 승리해서 기쁘고 이 상을 받아 행복하다. 난 꿈을 꿨고, 그 꿈이 이뤄졌다. 토트넘의 일원으로 이런 멋진 팬들을 위해 뛰는 건 놀라운 일”이라며 기쁨을 감추지 못했다.

손흥민에게 남은 목표는 이제 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 티켓과 득점왕이다.

토트넘은 번리전 승리로 2연승, 5경기(3승 2무) 무패를 달리며 다음 시즌 UCL 진출 마지노선인 4위(승점 68·21승 5무 11패)로 한 계단 올라섰다. 5위 아스널(승점 66·21승 3무 12패)과는 승점 2 차이다. 토트넘은 23일 노리치 시티와 리그 최종전, 아스널은 17일 뉴캐슬, 23일 에버턴과 최종전을 남겨두고 있다. 결국 최종전서 UCL의 향방이 가려질 전망이다.

득점왕 경쟁에서도 변수가 생겼다. 선두 살라가 부상으로 18일 사우샘프턴전 결장 가능성이 높아짐에따라 손흥민의 대역전극을 기대해볼 수 있게 됐다.

