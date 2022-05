'王자에 쩍벌' 윤석열 대통령 풍자 논란, "조롱" vs "표현의 자유"

[MBN 뉴스 캡처]

[헤럴드경제=이원율 기자] 5·18 민주화운동 42주년을 기념하는 거리 전시전에 윤석열 대통령 등 역대 정권의 주요 인사들을 신랄히 풍자하는 그림이 걸렸다.

13일 광주시 등에 따르면 민족미술인협회(민미협) 광주시지회 주관으로 이달 7일부터 광주 동구 5·18 민주광장에서 '호명 5·18 거리 미술전'이 같은 달 30일까지 열릴 예정이다.

이 전시에는 '다단계(multistep)'라는 작품이 걸렸다. 윤 대통령 등 전·현직 대통령과 각계 각층 인사들을 풍자한 그림이다.

작가는 자본주의 계급도를 모티브로 5개 층을 그렸다.

최상위층은 왕정(we rule you), 2번 층은 종교(we poor you), 3번 층은 군인(we shoot you), 4번 층은 중산층 계급(we eat for you), 마지막 층은(we work for all)이라며 의도를 설명했다.

이어 "각 단계에 지금 정치 이미지를 포개보기도 하고 5·18과 연장된 역사적 맥락 등을 겹쳐 사진을 디지털 꼴라주하고 브러쉬를 덧대 채색하는 방식으로 표현했다"고 했다.

그림 가장 위쪽에는 윤 대통령을 떠올리게 하는 남성이 하의만 입은 채 ‘쩍벌’ 자세로 앉아 있다.

동시에 어깨에 두른 띠에 '정치보복'이라고 쓰였고, 손바닥과 이마에 '王(왕)'자가 새겨져 있다.

윤 대통령과 함께 한동훈 법무부 장관 후보자, 이만희 신천지 교주 등 종교인, 박정희·전두환 군부 독재와 재벌 등도 그려졌다.

작품을 본 시민들의 반응은 엇갈린다. 민주주의 사회에서 표현의 자유를 폭넓게 인정해야 한다는 말이 있는 한편 현직 대통령을 지나치게 조롱했다는 비판도 나온다.

'표현의 자유' 논란은 이어지고 있다.

지난해 7월에는 서울 종로구 관철동의 한 중고서점 외벽에 걸린 이른바 '쥴리 벽화'가 논란의 중심에 섰다. 윤 대통령 배우자 김건희 여사를 비방하기 위한 작품으로 보여졌다.

논란이 일자 광주시는 후원 명칭 사용을 취소한 것으로 알려졌다.

한편 윤 대통령은 제42주년 5·18 민주화 운동 기념 행사에 참석할 예정이다.

윤 대통령이 취임 후 참석하는 첫 국가기념일 행사다.

