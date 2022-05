진스크립트 프로바이오, 한국 및 APAC 지역 사업협력 강화 위한 한국 법인 설립

(서울, 대한민국 2022년 5월 12일 PRNewswire=연합뉴스) 진스크립트 바이오테크 그룹의 글로벌 CDMO 기업인 진스크립트 프로바이오(대표 민호성)가 오늘 'BIO KOREA 2022 International Convention'에서 한국 법인 설립을 공식 발표하였다. BIO KOREA 2022 International Convention(이하 BIO KOREA 2022)은 매년 세계적인 석학과 비즈니스 전문가들이 참가하는 대한민국 대표 바이오헬스 국제 컨벤션이다.



한국 법인 설립을 발표하는 진스크립트 프로바이오 민호성 대표



진스크립트 프로바이오 한국 법인 설립 리본 컷팅식 사진 (정중앙, 진스크립트 프로바이오 민호성 대표)

이번 BIO KOREA 2022에서 진스크립트 프로바이오는 공식 스폰서로 행사에 참여하였으며, 진스크립트 프로바이오 대표인 민호성 박사가 국내 유수의 바이오텍 고객사들 앞에서 사업 소개와 함께 진스크립트 프로바이오 코리아의 설립을 공식적으로 발표했다.

국내 유수의 15개 회사에서 이번 진스크립트 프로바이오 설립 행사에 참석하였으며, BIO KOREA 2022의 주최측인 보건산업진흥원의 김영옥 기획이사, 국내 이중항체 플랫폼 기반 기업인 ABL BIO의 이상훈 대표, 그리고 면역치료를 기반 기술로 한 혁신 신약 개발 기업인 Eutilex의 최수영 대표가 축사를 전달하였다.

진스크립트 바이오테크 그룹과 진스크립트 프로바이오가 설립된 이후, 바이오의약품 공정 개발 및 생산 플랫폼을 체계적으로 분석 및 개발하여 향상된 속도와 비용 절감, 그리고 우수한 품질을 갖춘 서비스를 국내, 아시아태평양 및 전 세계 고객들의 연구에 도움이 될 수 있도록 혁신적으로 지원하고 있으며, 그 우수성을 지속해서 검증받고 있다. 진스크립트 프로바이오는 한국 유수의 바이오 기업들과 협력관계를 유지하고 있다.

혁신적인 기술력과 고품질의 CDMO 서비스를 갖춘 진스크립트 프로바이오는 2020년부터 올해까지 'APAC Bioprocessing Excellence Award에서 'Bioprocessing Excellence of the Year'를 3년 연속 수상하였으며, 작년 'Korea Bioprocessing Excellence Award 2021'에서 'BEST CDMO AWARD'를 수상했다.

민호성 진스크립트 프로바이오 대표는 "이번 BIO KOREA 2022에서 진스크립트 프로바이오 코리아(진스크립트 프로바이오 바이오테크 코리아 유한회사)의 공식 법인 설립을 발표하게 돼 매우 기쁘다"고 말했다. "한국은 아시아 태평양 지역에서 바이오산업의 가장 역동적인 혁신 중심지 중 한 곳이다. 진스크립트 프로바이오의 One-Stop CDMO 서비스 플랫폼을 통한 바이오 의약품 개발부터 유전자·세포 치료제 상용화, 백신, 항체 단백질 생산 등 한국 법인을 통해 국내 고객들에게 더 혁신적이고 합리적인 서비스를 제공할 수 있게 되어 매우 기쁘며 국내 유수의 기업들과의 앞으로의 협력이 기대된다"고 밝혔다.

