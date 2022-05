CGTN - 중국이 나라의 미래를 청년에게 맡기는 이유

(베이징 2022년 5월 11일 PRNewswire=연합뉴스) 오늘날 중국 청년들은 실제로 어떤가? 오늘날의 중국 청년들은 자신감이 넘치고, 희망적이며, 책임감이 있다. 이는 지난달 발표된 "새로운 시대 중국의 청년들(Youth of China in the New Era)"이라는 제목으로 나온 중국의 첫 청년 백서에 나오는 내용이다.

 

시진핑 중국 국가주석은 중국공산당(CPC)과 중국이 청년들에게 희망을 걸고 있다고 강조하면서, 젊은이들에게 현대적인 사회주의 국가를 건설하고, 국가 부흥이라는 중국 인민의 꿈을 실현할 것을 촉구했다.

그는 지난 화요일 중국공산주의청년단(Communist Youth League of China, CYLC) 100주년 기념식에서 이처럼 언급했다. CYLC은 CPC가 지도하는 대중 청년 조직이다.

역사적인 경험에서 힘을 얻다

1919년 5.4 운동으로 중국 전역으로 마르크스주의가 더욱 확산됐다. 그로부터 2년 후, CPC가 창당됐고, 이듬해 CPC의 리더십과 추진 하에 CYLC가 탄생했다.

CYLC 정관에 따르면, CYLC는 CPC의 리더십 하에 청년을 발전시키는 대중 조직이다. 또한, CYLC는 청년이 실천을 통해 중국적 특징이 가미된 사회주의와 공산주의를 배우는 학교이기도 하다. CYLC는 CPC를 지원하고, 예비군으로 활약한다.

CPC 중앙위원회 총서기인 시 주석은 "CYLC의 창립 사명은 흔들리지 않고 CPC를 따르며, CPC와 인민을 위해 노력하는 것"이라고 말했다.

그는 지난 세기 중국 청년이 이룬 성과를 언급하며, CYLC의 과거와 미래의 성공에서 핵심 요소는 CPC의 리더십, 확고한 신념과 확신, 국가 부흥을 향한 헌신, 그리고 중국 청년에 내린 깊은 뿌리라고 강조했다.

국가 부흥에 맞추다

CYLC 중앙위원회가 발표한 통계에 따르면, 2021년 12월 31일 현재 CYLC의 전국 회원 수는 7천370만 명이 넘는다고 한다.

그중 약 4천381만 명이 학생이고, 나머지는 기업, 공공기관, 도시와 농촌 지역사회, 사회단체 및 기타 분야에서 활동하고 있다고 한다.

시 주석은 CYLC가 청년을 계속 지원하고, CPC 지배구조를 향한 청년의 지원을 통합하고 확장하는 책임을 다하며, 청년에게 견실한 도움을 제공해야 한다고 말했다.

그는 중국의 꿈 실현을 계주에 비유하며, 젊은 세대가 창의성, 열린 마음가짐 및 개척 정신을 바탕으로 국가 부흥을 실현하는 데 일조하고자 최선을 다할 것을 촉구했다.

시 주석은 사회주의 국가인 중국의 본성이 절대 변하지 않도록, 모든 수준의 당 조직이 젊은 당원, 특히 우수한 CYLC 회원의 양성과 발전을 매우 중요하게 인식해야 한다고 강조했다.

https://news.cgtn.com/news/2022-05-10/Xi-addresses-gathering-celebrating-centenary-of-CYLC-19ULTMI6Suk/index.html