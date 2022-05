현대차, 영상 통해 ‘레벨 4’ 자율주행 세계 선보인다

현대자동차가 레벨 4 자율주행 기술에 대한 고객경험 비전을 담은 글로벌 캠페인 영상 ‘사람의 마음을 닮은, 새로운 자율주행의 시작(Innovation begins, from very human things)’을 11일 공개했다. 현대자동차 글로벌 캠페인 영상 ‘사람의 마음을 닮은, 새로운 자율주행의 시작(Innovation begins, from very human things)’ 캡쳐 장면 [현대차 제공]