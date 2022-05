NCT 드림, 리패키지 앨범으로 돌아온다

NCT드림 [SM엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 NCT드림(NCT DREAM)이 리패키지 앨범으로 돌아온다.

11일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 NCT드림이 오는 30일 오후 6시 플로, 멜론, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 등 각종 음악 사이트를 통해 정규 2집 리패키지 ‘비트박스(Beatbox)’를 공개한다.

이번 앨범은 타이틀 곡 ‘비트박스’를 비롯해 ‘마지막 인사 (To My First)’, ‘Sorry, Heart’(쏘리, 하트), ‘별 밤 (On the way)’ 등 신곡 4곡과 정규 2집에 수록된 11곡까지 총 15곡으로 구성돼 있다.

앞서 NCT 드림은 정규 2집 ‘글리치 모드(Glitch Mode)’로 발매 일주일 만에 음반 판매량 210만장을 돌파, 자체 최단 기간 ‘더블 밀리언셀러’에 올랐다. 국내 음반, 음원 차트 1위, 유나이티드 월드 차트 1위, 일본 오리콘 해외 앨범 차트 2주 연속 1위, 일본 라인뮤직 앨범 및 송 톱100 차트 1위, 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위 등 글로벌 차트를 섭렵했다.

