휘트니 휴스턴을 프로듀싱한 것으로 유명한 나라다 마이클 왈든이 프로듀싱한 16세 호주 출신의 찰리 미첼, 믹 재거와 빌리 조엘을 제치고 어덜트 컨템포러리 차트에서 1위로 데뷔

로스앤젤레스, 2022년 5월 10일 /PRNewswire/ -- 골드코스트 출신의 16세 가수인 찰리 미첼(Charlie Mitchell)이 어덜트 컨템포러리 차트에서 1위를 달성하며 화려하게 데뷔했다. ESW 매니지먼트(ESW Management)는 브라이언 에반스(Brian Evans)가 자신의 어머니에 대한 내용을 담아 어덜트 컨템포러리 차트의 1위에 등극한 노래인 'Even After'를 나라다 마이클 왈든(Narada Michael Walden)이 프로듀싱했다고 공식적으로 확인했다. 찰리 미첼과 함께 노래를 프로듀싱한 제시 스텐저(Jesse Stenger)와 에반스는 이 소식을 듣고 충격을 받았다.

Charlie Mitchell, produced at Narada Michael Walden, debuts at #1 on the Adult Contemporary charts, surpassing Mick Jagger and Billy Joel. The song, "Even After," was written by Brian Evans, Jesse Stenger, with melody by Charlie Mitchell.