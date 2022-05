호야 비전케어, 이러한 연구로는 최초로 6년간의 MiYOSMART 안경 렌즈 추적 관찰 임상 연구 결과 발표

강력한 증거는 어린이의 근시 진행을 늦추는 데 있어 지속적이고 장기적인 렌즈의 효과가 있음을 보여준다

방콕, 2022년 5월 7일 /PRNewswire/ -- 광학 기술 혁신의 선두 기업 호야 비전케어는 D.I.M.S.(Defocus Incorporated Multiple Segments) 기술이 적용된, 수상 경력에 빛나는 MiYOSMART 안경 렌즈에 대한 6년간의 추적 관찰 임상 연구 결과를 공개했다. 미국 콜로라도주 덴버에서 열린 2022년 ARVO(Association for Research in Vision and Ophthalmology) 컨퍼런스의 기술. 근시 관리 안경 렌즈에 대한 가장 장기간의 연구를 수행한 홍콩 폴리테크닉 대학교 근시 연구 센터의 칼리 람(Carly Lam) 교수가 그 연구 결과를 공유했다.

아시아의 어린이 90명을 대상으로 한 6년간의 임상 연구를 통해 호야 비전케어의 MiYOSMART 안경 렌즈를 착용하는 어린이의 근시 진행 정도를 조사했다. 이 결과는 이전 3년간의 추적 연구1를 발전시켰다. 이는 영국안과학회지(British Journal of Ophthalmology)에 발표된 2년간의 무작위 대조시험(RCT)2에 이어진 것으로, 8-13세 어린이의 근시 진행을 늦추는 렌즈의 효과에 대한 강력한 증거를 보여준다. 6년간의 장기 추적 연구 결과 MiYOSMART 안경 렌즈의 근시 조절 효과가 렌즈를 착용한 어린이에게 장기간 지속된다는 것이 입증되었다. 또한 MiYOSMART 안경 렌즈 착용을 중단한 환자의 경우, 2년간의 무작위 대조 시험 기간 동안 또는 일반인을 대상으로 한 연구에서 초기 근시 진행률과 비교할 때 반동 효과가 없음을 확인했다.

호야 비전케어의 의료 및 과학 부서 글로벌 책임자 나탈리아 블라삭(Natalia Vlasak)은 "지금까지 근시 관리 안경 렌즈를 대상으로 수행한 가장 장기간의 연구인 MiYOSMART 안경 렌즈에 대한 6년간의 추적 임상 연구는 근시 조절 효과가 장기간 유지된다는 것을 보여주는 매우 흥미로운 연구입니다."라고 말했다. 그녀는 이어 "이 연구는 또한 렌즈의 반동 효과에 대한 안과 전문가들의 또 다른 핵심 질문에 대한 답변이기도 합니다. 이 임상 연구를 통해 렌즈 사용 중단 시 반동 효과가 없다는 것을 입증하게 되어 매우 기쁩니다."라고 말했다. 또 "호야 비전케어는 어린이 근시 문제를 안전하고 효과적으로 관리할 수 있는 방법을 개발하는 데 앞장서고 있습니다."라고 덧붙였다.

2018년 출시된 MiYOSMART 안경 렌즈는 2050년까지 세계 인구의 거의 50%가 영향을 받을 것으로 업계 전문가들이 예측하고 있는 글로벌 건강 문제인 근시를 해결하기 위해 홍콩 폴리테크닉 대학교와 협력하여 개발되었다.3 렌즈는 어린이들에게 선명한 시야를 제공하는 D.I.M.S.기술을 사용하며, 모든 종류의 어린이 안경테에 장착할 수 있고, 일반적인 안경 렌즈로 보인다. 2018년부터 30여 개국에서 100만 명의 환자들이 MiYOSMART 안경 렌즈의 효과를 경험했다.4

1 Lam CS, Tang WC, Lee PH, et al. 중국 어린이를 대상으로 한 DIMS(Defocus Incorporated Multiple Segments) 안경 렌즈의 근시 조절 효과 연구: 3년간의 추적 연구 결과. 영국안과학회지(British Journal of Ophthalmology)의 최초 공개: 2021년 3월 17일. doi: 10.1136/bjophthalmol-2020-317664 doi: 10.1136/bjophthalmol-2020-317664

2 Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. DIMS(Defocus Incorporated Multiple Segments) 안경 렌즈는 근시 진행을 늦춘다: 2년간의 무작위 임상 시험. 영국안과학회지(British Journal of Ophthalmology). 온라인 최초 공개: 2019년 5월 29일 doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739

3 Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S., Sankaridurg P., Wong T.Y., Naduvilath T.J., Resniko_ S. 2000년부터 2050년까지 근시 및 고도 근시의 세계적인 유병률과 시계열 변화. 미국안과학회(American Academy of Ophthalmology). 05/2016, vol.123, no. 5, p.1036–1042.

4 2022년 2월자 파일에 있는 호야 판매 데이터에 따라 판매된 렌즈를 기준으로 한 결과. 개별 착용 결과는 상이할 수 있다.

제품 면책조항 – MiYOSMART는 미국을 포함한 모든 국가에서 근시 관리에 대한 승인을 받지 않았으며, 현재 미국을 포함한 모든 국가에서 판매되고 있지 않다.

호야 비전케어 소개 호야 비전케어는 60년이 넘는 시간 동안 광학 기술 혁신 분야의 열정적이고 글로벌한 리더였습니다. 고품질, 고성능 안경 렌즈 제조업체인 호야는 안과 전문의를 위한 최적의 시력 관리 솔루션을 찾는 것을 목표로 광학 기술의 혁신을 계속해서 추진하고 있습니다. 호야 비전케어는 전 세계 18,000명 이상의 직원과 45개의 연구소로 구성된 네트워크를 통해 52개국에 렌즈를 공급하고 있습니다.