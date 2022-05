UTS, 미래 인더스트리 5.0에 대비해 인공지능 석사 과정 신설

(시드니 2022년 5월 5일 PRNewswire=연합뉴스) 이번 주, 시드니공과대학교(University of Technology Sydney, UTS)가 인공지능(AI) 분야에서 두 개의 대학원 과정을 신설했다고 발표했다.



The Master of Artificial Intelligence at the University of Technology Sydney will prepare students for Industry 5.0.