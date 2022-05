YES, 제조 및 유통 부문에서 한국의 에이치앤이루자와 협력에 나서

캘리포니아주 프리몬트, 2022년 5월 3일 /PRNewswire/ -- 반도체 첨단 패키징, 생명 과학 및 '모어 댄 무어' 애플리케이션용 처리 장비 부문의 선도적인 제조업체인 YES (Yield Engineering Systems, Inc.) 는 한국의 첨단 패키징 시장 기회를 확보하기 위해 에이치앤이루자(H&iruja)와 제조 및 유통 계약을 체결했다고 오늘 발표했다.

에이치앤이루자는 특히 플렉시블 OLED 시장에 중점을 두고 스마트폰 및 TV용 OLED(유기 발광다이오드) 스크린 제조에 사용되는 장비 설계 및 제작을 전문으로 하고 있다.

에이치앤이루자의 유환규 대표이사는 "이번 YES와의 파트너십을 통해 당사는 고객이 차세대 제품을 제작하고 구축할 때 동급 최고의 기술을 제공하고자 합니다."라고 말했다. 이어 "첨단 디자인 기능 외에도, YES 제품은 고객의 최우선 과제인 어셈블리 공정을 지속적으로 개선하고 생산 효율을 극대화하도록 지원합니다."라고 덧붙였다. 에이치앤이루자는 한국과 중국의 주요 디스플레이 제조업체의 핵심 공급업체이다.

YES의 사장인 레즈완 라티프(Rezwan Lateef)는 "제조 및 유통에서 이번 파트너십에 대한 기대가 크며 한국 데모 센터를 확장하게 되어 기쁘게 생각합니다."라고 전했다. 이어 "매우 혁신적인 첨단 패키징 및 기판 시장에서 선호되는 공급업체가 되겠다는 당사의 사명을 지속적으로 이행하면서, 에이치앤이루자와의 협력을 통해 한국 고객에게 귀중한 현지화와 접근성을 제공할 수 있게 되었습니다."라고 덧붙였다.

YES 소개

YES(Yield Engineering Systems, Inc.)는 표면, 소재 및 계면 변형을 위한 비용 효율적인 첨단 장비를 제공하는, 선호되는 공급업체입니다. YES의 제품군은 반도체 기판, 반도체 및 MEMS 장치, LED 디스플레이, 바이오소자의 정밀한 표면 변성에 사용되는 열 처리 시스템, CVD(화학 기상 증착) 시스템과 플라즈마 에칭 장비, 습식 공정 설비 등을 포함하고 있습니다. YES와 함께 한다면, 신생 기업에서 포춘 100대 기업에 이르는 다양한 고객들은 첨단 패키징, MEMS, 증강/가상현실, 디스플레이 및 생명 과학을 포함한 광범위한 시장에서 제품을 만들고 대량 생산할 수 있습니다. YES는 캘리포니아 프리몬트에 본사를 두고 있으며 전 세계적으로 입지를 확대하고 있습니다. 보다 자세한 정보는 yieldengineering.com에서 확인하실 수 있습니다.

에이치앤이루자 소개

아산에서 2007년에 설립된 에이치앤이루자(H&iruja, Ltd)는 OLED용 스퍼터링 장비 분야의 세계적인 리더로 성장했습니다. 대표 제품으로는 CREJU 시리즈(클러스터)와 IVIC 시리즈(인라인)가 있습니다. 에이치앤이루자의 모회사인 에이치앤그룹(H&Group)은 반도체 및 OLED 외에도 건설, 식품 서비스 및 의료기기 시장에 서비스를 제공하는 글로벌 대기업입니다. 보다 자세한 정보는 hniruja.com에서 확인하세요.

미디어 연락처:

Victoria Barnes

Director of Communications at Yield Engineering Systems, Inc.

(510)954-6723

vbarnes@yieldengineering.com