방탄소년단 지민 ‘With You’, 美아마존 5일 연속 1위·샤잠 24시간 최다

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]방탄소년단 지민이 'With You'(위드유)를 통해 미국 아마존 뮤직(Amazon Music)과 샤잠(Shazam)에서 눈부신 성과를 내고 있다.

지난 24일 오후 11시(한국시간) 발매된 지민의 OST 'With You'는 스포티파이, 아이튠즈 등 세계 주요 음원 차트와 플랫폼에서 최초, 최고의 기록으로 연일 강타하며 '짐메리카'(Jimin+America)라 불리울 정도의 위상을 보이는 미국에서 역시 초강세다.

미국 아마존 뮤직 집계 결과 'With You'는 발매 다음날인 25일과 26일 모두 3부문 동시 1위인 '베스트셀러 디지털 송 차트'와 '핫 뉴 릴리즈 디지털 뮤직 송즈', '무버즈&셰이커즈 디지털 뮤직 송즈' 1위를 휩쓰는 저력을 발휘했다.

이어 27일부터 29일까지 3일 동안에도 '베스트셀러 디지털 송 차트'와 '핫 뉴 릴리즈 디지털 뮤직 송즈' 부문 각 1위에 올라 5일 연속 미국 아마존 뮤직을 평정했다.

뿐만아니라 배경음악(Instrumental) 버전까지 연일 2위를 차지하며 미국에서의 특별한 인기로 기록 행진을 이어가고 있다.

영국과 프랑스 아마존 뮤직에서도 인기 열풍이다. 25일 영국 아마존 '베스트셀러 디지털 송 차트'를 비롯해 '핫 뉴 릴리즈 디지털 뮤직 송즈', '무버즈&셰이커즈 디지털 뮤직 송즈'의 정상에 올랐으며 다음날에도 역시 상위에 오르는 인기를 보여줬다.

프랑스 아마존 뮤직 베스트 셀러에서도 'With You'와 'With You Instrumental' 버전이 함께 1위와 2위를 동시에 차지하며 미국 뿐 아니라 유럽 인기도 증명했다.

한국 OST음악 검색도 최고 인기다. 노래를 인식해 곡명과 아티스트에 대한 정보 등을 제공하는 글로벌 음원 검색 플랫폼 샤잠(Shazam)에서 55,217회를 돌파해 24시간내 한국 OST사상 최다 조회수를 기록, 30일에는 10만회를 넘어 107,584회 이상 조회수로 가파른 상승 곡선을 그리며 플랫폼마다 인기다.

최근 프랑스 아이튠즈 1위에 오른 'With You'는 솔로곡들과 함께 5곡이 모두 1위를 차지, 5곡으로 프랑스 아이튠즈 올킬을 기록한 최초이자 유일한 아티스트로 이름을 날렸다.

뿐만아니라 영국 오피셜 싱글 다운로드 차트 5위와 싱글 차트 8위로 데뷔한 지민의 'With You'는 뉴질랜드 오피셜 뮤직 차트에서도 13위인 상위에 데뷔하며 전 세계 다양한 음악 차트 점령을 확장해가고 있다.

한편 지민의 '위드 유'는 유리한 차트 진입을 위해 통상 금요일 오후 6시 발매된 다른 노래들과는 달리 일요일 오후 11시 발매와 프로모션 없는 불리한 조건 속에서도 역대급 성과들로 전 세계를 휩쓸며 자신만의 음악적 역량을 발휘하고 있어 다음 행보에 더욱 기대되고 있다.

wp@heraldcorp.com