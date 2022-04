싸이, '싸다9' 발매 첫날부터 월드 스타 행보…미국등 73개국 아이튠즈 차트 1위

국내 차트 줄세우기

'That That’ M/V 1800만뷰 돌파

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]29일 발매된 싸이(PSY)의 정규 9집 ‘싸다9’ 타이틀곡 'That That (prod. & ft. SUGA of BTS)'이 미국, 일본, 캐나다 등 70개 국가 및 지역 아이튠즈 톱 송(Top Song) 차트에서 1위를 기록했다.

인도네시아, 싱가포르, 타이완 3개국 톱 앨범(Album) 차트에서도 1위를 차지했으며, 애플 뮤직에서도 전 세계 지역 고르게 차트 상위권에 오르며 존재감을 입증했다.

싸이(PSY)는 발매와 동시에 열정적인 무대로 '싸다9' 활동을 시작했다. KBS 2TV 음악 프로그램 '뮤직뱅크'와 네이버 NOW. '#OUTNOW' 단독 컴백쇼에서 화려한 무대들을 선보이며 5년 만의 컴백을 알렸다.

타이틀곡 'That That'은 30일 오전 국내 주요 음원 사이트 지니, 벅스의 실시간 차트 1위에 올랐고, 멜론 TOP 100에서는 최상위권에 안착했다. 벅스와 지니에서는 타이틀곡을 포함한 12곡 전곡이 상위권으로 진입하는 '줄세우기'를 기록하기도 했다.

특히 싸이와 함께 방탄소년단 슈가가 공동 프로듀싱하고, 피처링에 이어 직접 출연해 춤을 춘 뮤직비디오는 현재 조회수 1800만 뷰를 넘어섰으며, 빠르게 증가하고 있다. 16세 나이 차이를 뛰어넘은 싸이와 슈가의 특급 케미스트리가 글로벌 음악 팬들의 취향을 저격하며 호평이 이어지고 있다.

'That That'은 '뮤직뱅크'와 네이버 NOW. '#OUTNOW' 컴백쇼에서 다채로운 퍼포먼스 무대로 시선을 사로잡았다. 싸이는 피네이션(P NATION) 사옥과 KBS 곳곳부터 광장, 계단, 연습실, 옥상 등 다양한 장소를 자신의 무대로 만드는 압도적인 스웨그를 발산했다.

이날 컴백쇼를 통해 'That That' 외에도 수록곡 '9INTRO', 'GANJI (Feat. 제시)', '이제는 (Feat. 화사)'까지 총 4곡의 퍼포먼스도 공개됐다. 싸이는 이번 앨범 수록곡 가운데 흥 파트를 맡고 있는 4곡으로 축제의 장을 마련했다. 특히 제시와 화사가 각각 'GANJI', '이제는' 퍼포먼스 영상에 등장해 더욱 힙한 재미를 선사했다.

이밖에도 싸이는 각 트랙에 대해 애정을 담아 소개하고, 이 작업을 함께한 슈가, 성시경, 헤이즈, 제시, 화사, 크러쉬, 타블로의 코멘트를 통해 재미있는 비하인드도 전해줬다. 싸이는 "'싸다9'는 제가 할 수 있는 모든 걸 갈아넣은 앨범이다. 편식하지 말고 1번부터 12번 트랙까지 정렬대로 들어주시면 행간을 느끼실 것"이라고 밝혔다.

싸이는 30일 오후 방송되는 MBC '쇼! 음악중심'에서도 'That That (prod. & ft. SUGA of BTS)' 무대로 선보이며 활동을 이어간다.

