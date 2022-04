브라이언 에반스, PlayMPE를 통해 어덜트 컨템포러리 차트에서 믹 재거를 제치고 3위에 등극

로스앤젤레스, 2022년 4월 30일 /PRNewswire/ -- 라스베이거스에서의 공연과 조앤 리버스, 제이 레노, 소셜 디스토션, 이레이저, 수많은 사람들의 오프닝 무대로 유명한 발라드 가수 브라이언 에반스(Brian Evans)의 곡 'I'm A Traveler'가 7위를 차지한 전설적인 롤링 스톤스의 믹 재거의 노래를 제치고 PlayMPE의 어덜트 컨템포러리 차트에서 가장 많이 다운로드된 아티스트 3위에 등극했다.

ESW 매니지먼트의 제시 스텐저(Jesse Stenger)는 "솔직히, 우리는 충격을 받았습니다. 브라이언은 나라다 마이클 월든(Narada Michael Walden)이 프로듀싱한 이 곡을 9년 전에 녹음했고, 라디오에 보낸 적이 없습니다."라고 말했다.

휘트니 휴스턴, 아레사 프랭클린, 조지 마이클, 그리고 수많은 아티스트의 프로듀서인 그래미상 수상자 나르다 마이클 월든이 이 곡을 프로듀싱했다.

월든은 유튜브에 게시된 동영상에서 "브라이언은 시나트라, 톰 존스, 그리고 다른 수많은 위대한 이들의 발자취를 따라가고 있습니다."라고 말했다.

에반스가 부른 'New York, New York'은 틱톡에서 5억 회 이상 스트리밍되었다. 13,000명이 넘는 사용자들이 그의 노래를 트랙에 사용했다.

제시 스텐저(Jesse Stenger)는 "이것은 성공이 나이와 상관없다는 것을 증명합니다. 브라이언이 이 일을 수년간 해 온 것을 아는 모든 사람들은 그가 마침내 자신의 오리지널 곡 'I'm A Traveler'를 공개하기로 결정했고, 이것이 성공으로 이어졌다는 사실에 놀라지 않습니다."라고 말했다.

에반스의 어머니는 무릎 수술 후 그가 앨범을 완성한 지 일주일 만에 사망했다. 에반스는 히트곡 'At Fenway'를 제외하고 월든과 녹음한 자료를 공개한 적이 없다. 이 뮤직비디오에는 윌리엄 샤트너가 출연하며, 유튜브에서 1천만 회가 넘는 조회수를 기록했다.

전설적인 프로듀서 데이비드 포스터와 함께 역사상 가장 많이 판매된 휘트니 휴스턴의 사운드트랙을 프로듀싱한 월든은 "우리는 감사할 따름입니다."라고 말했다.

에반스의 트위터는 @croon1이고, 그의 웹사이트 주소는 www.brianevans.com이다.

스텐저는 "브라이언은 전 세계 라디오 방송국에 노래를 배포하는 대표 회사인 PlayMPE를 통해 어덜트 컨템포러리 음악에서 가장 많이 다운로드된 가수 3위를 차지했습니다."라고 말했다.

에반스는 지난주 월든이 프로듀싱한 'Blue Bayou'도 발표했다.

"브라이언이 우리에게 공개하지 못하게 한 이 앨범에는 11곡이 수록되어 있습니다. 이제 마침내 공개할 수 있게 되었고, 첫 싱글이 3위로 데뷔했습니다. 그의 분야에서 그보다 잘하는 사람은 없습니다."

어덜트 컨템포러리 주간 탑 20 다운로드 - Daily Play MPE®

Brian Evans' single, which he refused to allow to be released until eight years after its production by Grammy winning producer Narada Michael Walden, producer of Whitney Houston, Stevie Wonder, George Michael and more, debuts at #3. Evans is considering Las Vegas offers. "I don't know," he says.