셔터스톡, 2022년 애드버타이징 위크 이벤트 전속 글로벌 사진 파트너사로 선정

이번 파트너십을 통해 셔터스톡은 올 한 해 동안 진행하는 대면 이벤트인 애드버타이징 위크 글로벌의 콘텐츠를 담아내고 라이선스를 부여하며 배포할 수 있는 독점적인 권리를 갖게 된다.

뉴욕, 2022년 4월 29일 /PRNewswire/ -- 혁신적인 브랜드 및 미디어 기업을 위한 선도적인 글로벌 크리에이티브 플랫폼인 셔터스톡(Shutterstock, Inc., NYSE: SSTK )은 오늘 애드버타이징 위크와 함께 2022년 모든 글로벌 이벤트에 대한 독점 사진 파트너십을 체결했다고 발표했다. 애드버타이징 위크 이벤트는 마케팅, 미디어 및 기술 리더로 구성된 세계 최대 규모의 연례 모임으로 알려져 있다. 5월 16일부터 19일까지 런던에서 진행되는 애드버타이징 위크 유럽(Advertising Week Europe), 5월 31일부터 6월 2일까지 도쿄에서 진행되는 애드버타이징 위크 아시아(Advertising Week Asia), 5월 5일 멕시코에서 진행되는 애드버타이징 위크 라틴 아메리카 리더십 포럼(Advertising Week Latin America (LATAM) Leadership Forum), 6월 8일 온라인에서 진행되는 그레이트 마인드 앳 워크(Great Minds at Work), 8월 2일부터 3일까지 시드니에서 진행되는 애드버타이징 위크 아시아 태평양(Advertising Week Asia Pacific (APAC)), 9월 19일부터 22일까지 뉴욕에서 진행되는 애드버타이징 위크 뉴욕(Advertising Week New York), 11월 8일부터 10일까지 멕시코 시티에서 진행되는 애드버타이징 위크 라틴 아메리카(Advertising Week LATAM)가 이에 해당된다.

셔터스톡은 전속 사내 사진 파트너사로서 7가지 주요 이벤트에서 수천 가지 하이브리드 기능을 담아내 세계적 수준의 사고 리더, 기조연설, 브랜드 활동, 노변담화 및 퍼포먼스를 담은 이미지와 영상을 제공할 예정이다. 대면 이벤트가 재개됨에 따라, 가장 중요한 주제는 크리에이티브 지형에 대한 업계 선구자의 세계적인 기여도를 탐구함과 동시에 지역 특색이 담긴 창의적이고 기술적이며 혁신적인 경제의 미래는 어떤 모습일지 정확히 파악하는 것이다.

2021년 셔터스톡은 애드버타이징 위크 뉴욕의 사내 사진 파트너사로 활동했으며, 계약을 연장함으로써 처음으로 전 세계에서 진행하는 애드버타이징 위크 이벤트의 전속 파트너사가 되었다.

애드버타이징 위크는 2,500명 이상의 업계 리더로 구성된 다양한 네트워크를 보유하고 있다. 이들은 업계 인사이트에 대한 전문적인 의견을 제시하며 6개의 글로벌 시장에서 매년 16만 5천 명이 이벤트에 참석하고 있다.

셔터스톡의 편집부 부사장인 캔디스 머레이(Candice Murray)는 "당사는 지금까지 가장 강력한 글로벌 편집 파트너십이 될 애드버타이징 위크와의 제휴 관계를 확장하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다." 라고 말했다. 이어 "당사는 교육을 통해 얻는 영감의 힘을 믿습니다. 2022년에 진행될 수많은 애드버타이징 위크 이벤트에서 선구자, 업계 전문가 및 혁신적인 사상가를 통해 놀라운 사고 리더십을 선보이길 기대합니다."라고 덧붙였다.

애드버타이징 위크의 글로벌 CEO인 매트 쉐크너(Matt Scheckner)는 "셔터스톡은 수년간 신뢰할 수 있는 파트너로서, 우수한 성과를 보여왔습니다. 업계 최고이자 국제적으로 유명한 크리에이티브 회사와 함께 이 글로벌 여정을 시작하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다." 라고 전했다. 이어 "당사는 탄탄한 애드버타이징 위크 커뮤니티뿐만 아니라 전 세계 셔터스톡 고객과 함께 당사의 초석이 되는 이벤트에서 포착하게 될 고품질의 콘텐츠를 공유할 수 있기를 기대합니다."라고 덧붙였다.

셔터스톡 소개

셔터스톡(Shutterstock, Inc., NYSE: SSTK)은 혁신적인 브랜드와 미디어 기업을 위한 선도적인 글로벌 크리에이티브 플랫폼입니다. 직접 그리고 그룹 자회사를 통해 운영되는 셔터스톡의 종합 컬렉션에는 고품질 라이선스 사진, 벡터, 일러스트레이션, 3D 모델, 동영상 및 음악 등이 있습니다. 200만 명 이상의 콘텐츠 제공자가 있는 성장하는 커뮤니티와 함께 셔터스톡은 매주 수십만 개의 이미지를 추가하고 있으며, 현재 4억 500만 개가 넘는 이미지와 2,500만 개 이상의 영상 클립을 보유하고 있습니다.

뉴욕시에 본사를 두고 있는 셔터스톡은 세계 곳곳에 사무소를 두고 있으며 150개 이상의 국가에서 고객들에게 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 선도적인 온라인 그래픽 디자인 및 이미지 편집 플랫폼 픽몽키(PicMonkey), 고급 이미지 컬렉션 오프셋(Offset), 엔드 투 엔드 커스텀 크리에이티브 숍 셔터스톡 스튜디오(Shutterstock Studios), 로열티 없는 음악을 모아놓은 프리미엄비트(PremiumBeat), 에디토리얼 이미지와 동영상을 전 세계 미디어에 제공하는 셔터스톡 에디토리얼(Shutterstock Editorial), 선도적인 3D 콘텐츠 마켓플레이스 터보스퀴드(TurboSquid), 인공 지능 기반 음악 플랫폼 앰퍼 뮤직(Amper Music), 가치 지향적 스톡 미디어를 제공하는 빅스톡(Bigstock)을 소유하고 있습니다.

보다 자세한 내용은 www.shutterstock.com을 참조하시고 트위터와 페이스북에서 셔터스톡을 팔로우하세요.

애드버타이징 위크 소개

애드버타이징 위크(Advertising Week, AW)는 마케팅, 미디어, 기술 및 문화에 초점을 맞춘 최고의 글로벌 이벤트 및 사고 리더십 플랫폼입니다. 2004년 뉴욕에서 설립된 애드버타이징 위크의 수상 경력에 빛나는 글로벌 이벤트 프랜차이즈로는 AWNewYork(뉴욕), AWEurope(영국), AWAsia(도쿄), AWLATAM(멕시코 시티), AWAPAC(시드니) 및 AWAfrica(요하네스버그, 2023년 오픈 예정)가 있습니다. 또한 라이브 및 가상 이벤트 외에도, 연중 내내 운영되는 글로벌 콘텐츠 플랫폼으로는 세계 최고의 전문가들로부터 배우는 최고 수준의 e러닝(AWLearn), 오리지널 오디오, 비디오 및 편집 콘텐츠(AW360), 독점 이벤트 기술(AWLabs)이 있습니다.

보다 자세한 정보는 advertisingweek.com에서 확인하세요.

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/1075411/shutterstock_Logo.jpg?p=medium600