화웨이 클라우드, 빠른 성장세 이어가며 모든 것의 서비스화 발전

(선전, 중국 2022년 4월 29일 PRNewswire=연합뉴스) 27일에 열린 2022년 화웨이 글로벌 애널리스트 서밋(Huawei Global Analyst Summit)에서 화웨이 클라우드(Huawei Cloud)가 "모든 것의 서비스화(Everything as a Service, XaaS)'를 통한 디지털 진입(Dive into Digital with Everything as a Service)"이라는 주제로 세션을 열고, 2021년의 사업 진전을 소개하는 한편, Xaas에 대한 투자 증대 계획을 발표했다.

화웨이 클라우드는 HAS 2022에서 혁신 성과와 서비스 계획을 발표했다. 그중 몇 가지 주요 내용을 소개하면 다음과 같다.

1. 전략

화웨이 클라우드 글로벌 마케팅 및 세일즈 서비스(Global Marketing and Sales Service) 부문 사장 Jacqueline Shi는 2021년에 화웨이 클라우드가 빠른 성장세와 지속적인 혁신을 이어갔다고 말했다. 화웨이 클라우드의 주요 고객 수는 59% 증가했고, ARPU는 33% 증가했으며, 시장 거래량은 105% 증가했다. 올해 화웨이 클라우드는 글로벌 접근성을 위한 서비스로서의 기반시설(Infrastructure as a Service, IaaS), 손쉬운 혁신을 위한 서비스로서의 기술(Technology as a Service, TaaS), 우수성 공유를 위한 서비스로서의 전문성(Expertise as a Service, EaaS) 등 "모든 것의 서비스화(XaaS)를 통한 디지털 진입" 전략을 심화할 계획이다.



Jacqueline Shi 화웨이 클라우드 글로벌 마케팅 및 세일즈 서비스 부문 사장

2. 트랙

화웨이 클라우드는 인터넷과 기업 부문에서 지속해서 돌파구를 마련했다. 화웨이는 중국 50대 인터넷 기업 중 80%에 기술 혁신과 클라우드-클라우드 협력 서비스를 제공하고 있으며, 이들 기업이 고품질 성장을 달성할 수 있도록 지원하고 있다. 화웨이 클라우드와 화웨이 클라우드 스택 간의 시너지 효과로 정부 단체와 기업을 위한 멀티 클라우드 에코시스템이 구축됐고, 클라우드 마이그레이션의 여러 단계에서 수요를 충족했다. 화웨이 클라우드는 600개가 넘는 전자 정부 클라우드, 6개의 대형 은행, 12개의 합자 상업은행, 중국 5대 보험협회 및 30개가 넘는 스마트 공항에 서비스를 제공했다.

3. 결단력

2021년, 화웨이 클라우드는 모든 것의 서비스화(XaaS)를 제안했다. 올해 화웨이 클라우드는 이 전략을 새로운 차원으로 끌어올릴 예정이다.

화웨이는 EaaS를 위해 공동 혁신과 디지털 변혁에 관한 방대한 경험을 MacroVerse aPaaS에 주입해 시나리오에 맞춘 혁신을 제공한다. 화웨이 클라우드는 의지 부족, 방법론 및 유용성이라는 클라우드 마이그레이션의 세 가지 통점을 고려해 기업이 수월하고 원만하며 효과적인 클라우드 여정을 수용할 수 있도록 지원하고자 클라우드 기반시설, 애플리케이션 클라우드화, 데이터 지원 및 디지털 변혁 기획 서비스를 제공한다.

4. 파이프라인

TaaS 측면에서, 화웨이 클라우드는 디지털 콘텐츠를 위한 MetaStudio, AI 개발을 위한 ModelArts MLOps, 소프트웨어 개발을 위한 DevCloud, 그리고 데이터 지배구조를 위한 파이프라인을 구축하며, 산업이 클라우드에서 더 큰 가치를 창출할 수 있도록 SaaS를 지원한다.

50ms 범위

IaaS 측면에서, 화웨이 클라우드는 KooVerse를 제공한다. 화웨이 클라우드와 파트너들은 27개 지역에서 65개 가용 영역(Availability Zone)을 운영하며, 170개가 넘는 국가와 지역을 커버한다. 화웨이 클라우드는 7개 지역과 42개 핵심 국가에서 글로벌 데이터센터를 배치하고, 새로운 POP 노드를 만들어 각 서비스 영역의 네트워크 접속 성능을 개선하는 한편, 지연시간이 단 50ms에 불과한 클라우드 커버리지를 구현한다.

추가로, 화웨이 클라우드는 산업 시장에 대한 투자를 늘리고, 클라우드-클라우드 협력, 세계화 및 산업 인터넷 같은 분야에서 서비스 혁신을 심화함으로써, 고객의 사업 영역 확장을 지원하는 더 나은 기술과 서비스를 제공한다.

화웨이 클라우드는 앞으로도 혁신을 거듭하고, 고객, 파트너 및 개발자들과의 협력을 이어감으로써 '모든 것의 서비스화를 통한 디지털 진입" 잠재력을 포착하는 한편, 지능적인 세계를 위한 클라우드 기반을 마련할 예정이다.