Zoomlion - 친환경적 및 지능적 제조 통해 지속가능한 미래 지향

(창사, 중국 2022년 4월 29일 PRNewswire=연합뉴스) 굴지의 고급 장비 제조업체 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK)가 건설 장비 산업의 녹색 발전을 위한 구체적인 실천으로 2022년 지구의 날을 지지하고 있다. 지구를 위해 대담하고 혁신적이며 광범위한 실천이 필요하다는 촉구에 반응한 Zoomlion은 친환경적이고 에너지 효율적인 제품을 생산하고, 모두를 위한 더 푸른 미래를 약속하는 지속가능한 공장을 설립하는 데 앞장서고 있다.



Zoomlion revealed eight series of new energy products in November 2021