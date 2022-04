화웨이, 업계의 디지털 변혁 촉진 위한 융합 기술 포럼 개최

(선전, 중국 2022년 4월 29일 PRNewswire=연합뉴스) 27일, 제19회 화웨이 글로벌 애널리스트 서밋(Huawei Global Analyst Summit)에서 화웨이는 광업, 전력, 항만, 고속도로 등의 다양한 산업이 직면한 디지털 변혁 과제를 해결하기 위해 "Dive into Industrial Digitalization, Creating New Value Together"라는 주제의 포럼을 개최했다. 화웨이는 ICT 인프라를 혁신하고, 디지털 기술을 산업 시나리오에 통합하는 한편, 파트너와의 협력을 통해 고객을 위한 가치를 창출하고 번영하는 생태계를 구축하기 위한 방안을 논의했다.

화웨이 엔터프라이즈 비즈니스 그룹의 Chen Banghua 부사장은 기조연설을 통해 "화웨이는 통합 팀을 구성해 산업에 뛰어들어 산업 기술을 모색하고, 시나리오에 적합한 ICT 제품을 제공하는 한편, 광범위한 기술 융합을 통해 제품 포트폴리오와 솔루션을 개발함으로써 업계의 디지털 변혁을 촉진하고 있다"고 설명했다.



기조연설을 하는 Chen Banghua 화웨이 엔터프라이즈 BG 부사장

업계는 디지털화에 뛰어드는 새로운 단계로 진입했으며, 이에 따라 디지털 인프라는 높은 수준의 보안, 신뢰성, 효율적인 데이터 흐름 및 컴퓨팅으로 결정성을 갖춰야 한다. 업계의 디지털 변혁을 더욱 촉진하고 고객의 비즈니스 요구사항을 이해하기 위해, 화웨이는 기술 혁신에 기반한 새로운 시나리오별 제품 및 솔루션을 지속해서 출시하고 있다.

- 지능형 광산: 화웨이는 탄광에 수동 광통신망(Passive optical network) 기술을 혁신적으로 도입하고 있다. 애그리게이션 계층에서 수동 광 부품이 능동 스위치를 대체하는 데 사용됨으로써, 네트워크 장치로 인한 전기 스파크의 위험을 최소화한다. 장치 측면에서는 업계 최초의 본질안전 광학장치(Intrinsically safe optical device)를 출시해 본질안전 산업용 광학 링 네트워크를 구축함으로써, 생산 효율성을 높이고, 생산의 안전성을 강화하며, 작업자의 작업 환경을 개선한다.

- 고속 도시철도: 화웨이는 매우 안정적인 Wi-Fi 6시리즈 제품으로 구동되는 열차-지상(Train-to-ground) 간 통신 솔루션을 제공한다. 통합형 섀시를 사용하면 이 솔루션을 더 쉽게 설치할 수 있다. 160km/h에서 최대 1.4Gbit/s의 대역폭과 30ms의 지연시간을 제공할 수 있어, 실시간 서비스 백홀(Backhaul)을 가능하게 하고, 안정적인 도시 철도 운영을 보장한다.

- 대규모 엣지 컴퓨팅: 또한, 화웨이 솔루션은 지속해서 증가하는 컴퓨팅 요구사항을 충족하기 위해 기업이 실시간으로 빠르게 데이터를 처리할 수 있도록 지원한다. 엣지에서의 기존 장비실은 다양한 공급업체가 제공하는 온갖 종류의 소프트웨어와 하드웨어 장치를 사용하기 때문에 설치, 구성 및 O&M이 복잡하다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 화웨이는 올인원(All-in-One) 설계 철학을 적용한 하이퍼 컨버지드 데이터센터 솔루션을 구축하고 있다. FusionModule은 캐비닛을 사용해 기존의 전력 변환기, UPS, 전력 제어 모듈 및 에어컨 장치를 대체한다. FusionCube는 즉시 사용 가능한 하이퍼 컨버지드 모듈을 통해 컴퓨팅, 스토리지, 네트워크 및 보안 기능을 통합하고 있다. 이는 전원을 켠 직후에 바로 작동하기 때문에 클라우드-엣지 간 시너지를 실현한다.

이와 함께, 화웨이는 광범위한 기술 융합을 통해 데이터센터, 캠퍼스 네트워크, 광역 네트워크, 디지털 사이트와 같은 혁신적인 제품 포트폴리오를 개발하고, 이를 산업 시나리오에 적용하고 있다.

- 멀티 서비스 데이터센터: 온라인 뱅킹, 주식 거래 및 기타 중요한 데이터 거래에서 기본 시스템에 장애가 발생할 경우, 서비스를 중단하지 않고 백업 시스템으로 신속하게 전환하는 것이 매우 중요하다. 이러한 문제를 해결하기 위해 화웨이는 스토리지가 네트워크 지터(지연)를 신속하게 감지하고, 1초 이내에 기본 시스템과 백업 시스템 간에 빠른 I/O 핸드오버를 구현하며, 5ms 이내에 네트워크 링크를 빠르게 전환할 수 있도록 하는 Storage + Optical Connection Coordination 솔루션을 선보였다. 이 솔루션을 통해 금융 서비스에서 거래 실패가 거의 발생하지 않도록 보장하고, 서비스 경험을 대폭 개선할 수 있다.

- 스마트 고속도로를 위한 디지털 사이트: 화웨이는 업계 최고의 5G 무선 및 밀리미터파 기술을 통해 차세대 초장거리 고정밀 레이더를 혁신적으로 개발함으로써, 고속 감지 폴 사이트(High-speed sensing pole sites)의 수를 50%까지 줄인다. 또한, 화웨이는 강력한 엣지 컴퓨팅 플랫폼을 사용해 '레이더와 비디오를 결합'한 혁신적인 지능형 트래픽 감지 솔루션을 구성하는 AI 기반 감지 엔진 소프트웨어를 개발했다. 이에 따라, 레이더 배치가 한층 간소화되고, 최대 95%의 정밀도로 자동 위치 지정 및 최적화를 달성한다.

애널리스트 서밋에서 화웨이는 광산 팀(Mine Team), 전력디지털화 팀(Electric Power Digitalization Team), 세관 및 항만 팀(Customs & Port Team), 스마트 로드 팀(Smart Road Team) 등 디지털 변혁을 위한 업계의 관행을 공유했다. 화웨이는 고객의 디지털 변혁을 촉진하고 상생하는 결과를 달성하기 위해 산업 시나리오에 초점을 맞추고, 더욱 빠르고 효율적으로 산업에 진입하기 위해 파트너와 협력하고 있다.

