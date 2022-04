BRI, MSME 회복세에 따라 2022년 1분기 수익 12조2천200억 루피 기록

(자카르타, 인도네시아 2022년 4월 26일 PRNewswire=연합뉴스) Bank BRI(IDX: BBRI)가 2022년 1분기에 순조로운 출발을 보였다. 수익은 전년 대비 78.13% 증가한 12조2천200억 루피를 기록했다. 중소기업·소상공인(MSME)의 지속가능한 활동 덕분에, 2022년 3월 현재 BRI의 자산은 전년 대비 8.99% 증가한 1천650조2천800억 루피를 기록했다.



Left to Right: Catur Budi Harto, Vice President Director BRI; Sunarso, President Director BRI; Viviana Dyah Ayu Retno K., Director of Finance BRI