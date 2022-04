Yili, 아시아 보아오포럼에서 넷제로 미래 향한 노력 공유

(충하이, 중국 2022년 4월 25일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 20일, 아시아 보아오포럼(Boao Forum for Asia, BFA)이 "탄소 중립을 향해: 산업계의 동향(Towards Carbon Neutrality: Business Sector on the Move)"이라는 주제로 세션을 개최하며, 2022년 연례 회의의 막을 올렸다. Yili는 독점 유제품 파트너이자 BFA에 초청된 유일한 중국 유제품 기업으로서 포럼에 참가했다. Yili 그룹 CEO Zhang Jianqiu는 세션에 참석해 국내외 전문가 및 기업가와 탄소중립을 둘러싼 사안에 대해 논의했다. 이 세션에서, 그는 산업망 전반에 걸쳐 탄소중립을 실현하기 위한 Yili의 전략과 관행에 관한 통찰을 공유했다.



탄소중립 세션에서 연설하는 Yili 그룹 CEO Zhang Jianqiu

탄소 배출량 정점 및 탄소중립 달성이라는 목표는 전 세계적으로 큰 도전과 기회를 의미한다. 그에 따라, BFA에서는 세계의 녹색 회복과 지속가능한 개발에 특별한 관심을 기울였다. Zhang Yili 그룹 CEO는 "Yili는 수년에 걸쳐 녹색 철학을 발전 및 향상시키며, 끊임없이 경영을 개선하고, 탄소중립 목표를 위한 프로젝트를 확대했다"라며, "이는 세계가 더 밝은 미래로 향해 가는 데 일조할 것"이라고 강조했다.

녹색 철학 발전

Yili는 2007년에 처음으로 '녹색 리더십' 개념을 선보였다. 그 후, 이 개념은 2009년에 이르러 '녹색 산업망 전략'으로 진화했다. 2021년, Yili는 가치 창출을 위한 새로운 비전을 발표했다. 4월 8일, Yili는 중국 식품 업계 최초로 탄소 넷제로 미래 계획과 이에 대한 로드맵을 수립했다. Yili는 2050년까지 산업망 전반에 걸쳐 탄소중립을 달성하는 데 전념하고 있다.

녹색 경영 개선

Yili는 전략적 차원에서 자사의 지속가능한 발전을 조정하고 도모하고자 전략적 지속가능발전위원회(Strategic and Sustainable Development Committee)를 설립했다. Yili는 World Integrally Sharing Health System(WISH 시스템)이라는 미래 지향적인 시스템을 개발하고, 유엔 지속가능발전목표에 따른 자사의 지속가능발전 행동지침(Sustainable Development Action Guidelines)을 발표했다. 그뿐만 아니라, Yili는 녹색 발전을 위한 탄소 감축 경험을 공유하고자 식품 산업에서 중국 최초의 'Net-Zero Carbon Alliance'을 결성하기 위해 전 세계 43개 전략적 파트너사와 협력하고 있다.

녹색 이니셔티브 확장

Yili는 적절한 데이터 회계를 시행하고, 배출량 감소 플랫폼을 구축하는 등 여러 이니셔티브를 통해 꾸준히 탄소중립을 추구하고 있다. 또한, Yili는 12년 연속으로 탄소 인벤토리 평가를 시행하고, 2030년까지 산업망 내 모든 공급업체를 커버하는 포괄적인 에너지 데이터 회계 시스템을 구축할 예정이다. 추가로, Yili는 국가 낙농업 측정시험센터(National Dairy Industry Metrology and Testing Center), Global Network of Sustainable Supply Chains, EHSQ 관리정보시스템(EHSQ Management Information System)과 같이 탄소 배출량 감축에 집중하는 세 개의 플랫폼을 구축했다. Yili는 이들 플랫폼을 통해 산업망 전반에 걸쳐 인재, 기술 및 기타 자원을 모으고, 넷제로를 향한 미래에 기여하고 있다.