에스파, 美 코첼라 달궜다…미국 첫 라이브 무대 성공적 데뷔

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]‘메타버스 걸그룹’ 에스파(aespa, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 미국 최대 규모의 야외 음악 축제 ‘Coachella Valley Music and Arts Festival’(코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌, 이하 코첼라)의 메인 스테이지인 ‘코첼라 스테이지’를 뜨겁게 달궜다.

에스파는 4월 24일(한국시간) 미국 캘리포니아 주 인디오의 사막지대 코첼라 밸리에서 펼쳐진 ‘Coachella Valley Music and Arts Festival’(코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌, 이하 코첼라)에서 88라이징의 ‘Head In The Clouds Forever’ 무대를 화려하게 장식, 강렬한 퍼포먼스로 현지 음악팬들의 이목을 집중시켰다.

이번 공연에서 첫 미니앨범 수록곡 ‘aenergy’(아이너지)로 포문을 연 에스파는 히트곡 ‘Black Mamba’(블랙맘바), ‘Next Level’(넥스트 레벨), ‘Savage’(새비지) 등 히트곡 무대는 물론, 미공개 신곡 ‘Life’s Too Short’(라이프스 투 쇼트)를 영어로 가창하며 코첼라를 위해 특별히 준비한 무대까지 선보여 현장의 폭발적인 호응을 얻었다.

사진작가 Ivan Meneses 제공

사진작가 Ivan Meneses 제공

또한 에스파는 데뷔 후 미국에서의 첫 라이브 무대를 최대 음악 축제인 ‘코첼라’에서 선보임은 물론, 데뷔 이후 처음으로 관객들의 함성과 환호 등 육성 응원 속에서 공연을 펼친 것으로, “이렇게 많은 관중 앞에서 공연하는 건 이번이 처음이다. 이렇게 코첼라에 오게 되어 행복하다”라고 벅찬 소감을 전해 눈길을 끌었다.

더불어 이날 현지 관객들은 공연이 진행되는 내내 에스파를 향해 뜨거운 환호와 함성을 보내는 등 열정적으로 공연을 즐겼으며, 에스파를 향한 응원을 담은 스카이 배너들도 코첼라 현장 곳곳에서 볼 수 있어 이들의 뜨거운 인기를 다시 한번 실감케 했다.

앞서 에스파는 데뷔곡 ‘Black Mamba’부터 ‘Next Level’, ‘Savage’까지 3연속 히트에 성공, 신드롬을 일으켰으며, 특히 첫 미니앨범 ‘Savage’로는 미국 ‘빌보드 200’ 차트 20위에 오르며 K-POP 걸그룹 첫 앨범 사상 최고 순위를 기록해 글로벌한 인기를 입증한 바 있다.

한편, 코첼라는 1999년부터 이어져 매년 20만 명 이상의 관객을 끌어모으는 미국 최대 규모의 페스티벌로, 올해는 에스파를 비롯해 해리 스타일스(Harry Styles), 빌리 아일리시(Billie Eilish), 도자 캣(Doja Cat), 코난 그레이(Conan Gray), 핑크 스웨츠(Pink Sweat$) 등 세계적인 아티스트들이 출연한다.

